«И России вы уже не нужны» — Украину не возьмут в НАТО и ЕС
Бывший депутат Рады Евгений Мураев пояснил, почему Украина в ближайшей перспективе не будет членом НАТО и Европейского союза. Об этом украинский политик рассказал 7 мая в эфире канала «НАШ».
Отметим, украинская пропаганда с 2014 года утверждает, что Российская Федерация якобы является стороной конфликта в гражданской войне в Донбассе. При этом официальный Киев не предоставил никаких доказательств в пользу своих утверждений о том, что в Донбассе ВСУ якобы воюют с армией Российской Федерации.
Заявление Мураева обсудили под видеозаписью канала «НАШ» на видеохостинге YouTube. Многие поддержали политика.
«Один украинский эксперт пошутил: «Украину обязательно возьмут в НАТО, когда в нем останутся Молдавия и Грузия», — написал Коля В.
«Смешно, как история повторяется. В России в 90-х абсолютно то же самое было. Почти под копирку, и Америка нам помогала, как на Украине, так помогала, что все активы были под американцами, наши олигархи были под американцами, политики, чиновники высокого ранга под американцами и т. д. Это можно перечислять очень долго. В итоге нищета, безработица, криминал, коррупция, беззаконие, вседозволенность… Американцы никогда ни одной стране не несли благо, только убийство, нищету и разруху, как ни печально, эту историю придется пережить и Украине», — добавил Владислав М.
«Вы допрыгались до того, что и России вы уже не нужны. Никто вас не собирается содержать!» — отметил Сергей К.
«В ЕС и без Украины хватает дотационных государств (нахлебников)», — пишет Дед Хоббит.
«А почему Мураев не поднимает вопрос об импичменте Зеленского? И никто из оппозиции этого не делает, только болтают…» — отметил Сергей В.
«Если я правильно помню, страна-кандидат в НАТО не должна иметь территориальных претензий и военных конфликтов на своей территории. Как этот вопрос решат? Или опять задействуют двойные стандарты законодательства? И где Украина деньги возьмёт на оплату членства в НАТО?» — спрашивает Liudmila S.
«А для чего НАТО? НАТО грабит мир и рушит страны, всё, другой цели у него нет! Украину пока загоняют в долги, оружие продают. Нужна война, старая схема!» — добавил Alexander B.
«Вы задолбали со своей Европой» — отреагировал Рудольф Х.
«Мураев, наберись смелости и скажи правду: Крым никогда не был украинским и не будет! Крым — русский и никогда не стремился в НАТО. Крымчане сделали свой выбор, с кем быть и кого любить. Севастополь останется русским как и 200 лет назад», — подытожила Татьяна К.
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Напомним, 7 мая Белый дом исправил заявление своего представителя, заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, о возможном вступлении Украины в НАТО. Изначально Жан-Пьер заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако потом пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления, оставив лишь слова о том, что двери НАТО «должны быть открытыми для желающих». Белый дом также пояснил американским СМИ, что Жан-Пьер якобы «оговорилась» и её слова не отражают официальной политики Вашингтона.