Минздрав РФ выпустил «Временные методические рекомендации» по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

Это многостраничное описание ковида, начиная с этиологии и диагностики болезни, заканчивая особенностями диспансерного наблюдения пациентов, а также реабилитацией тех, кто перенес инфекцию. Есть в инструкции и порядок маршрутизации больных, и мониторинг их состояния, а также способы и средства лечения, профилактики и т. д.

«Наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3−4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). У части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются также другие органы и системы (центральная нервная система, миокард, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы), возможно развитие сепсиса и септического шока», — сказано в документе.

Новое в лечении ковида — отказ от рекомендованного ранее препарата «Гидроксихлорохин». ВОЗ отказала ему в доверии как лекарству против COVID-19 прошлым летом. В новый документ вошли вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

Рекомендуемая терапия при лечении COVID-19: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир и интерферон-альфа. Упор — на первый, следует из рекомендаций. «Препарат фавипиравир — синтетический противовирусный препарат, селективный ингибитор РНК-полимеразы, активный в отношении РНК-содержащих вирусов. В ряде исследований было продемонстрировано, что фавипиравир эффективно ингибирует SARS-CoV-2 в культуре клеток», — читаем в инструкции.

Документально подтверждено, что помощь заболевшему должна быть оказана немедленно после обращения. Поскольку именно такой подход позволяет избежать осложнений. И это очень важно, так как год назад врачи отказывались выезжать к пациенту, мотивируя это тем, что тяжелых симптомов нет. Теперь такое невозможно — нарушение инструкции. Тем более что применение ряда лекарств теперь разрешено только в условиях стационара.

Сказано о необходимости использования плазмы крови переболевших пациентов для лечения новых. Хотя недавние публикации зарубежных ученых отрицают видимый эффект такого метода терапии ковида.

Лабораторный и инструментальный мониторинг пациентов с COVID-19 или с подозрением на COVID-19. Минздрав России 2021

Для «амбулаторных пациентов с COVID-19 старше 18 лет, в том числе с повышенным риском неблагоприятного течения (пациенты старше 65 лет или при наличии сопутствующих заболеваний), в качестве дополнительной терапии возможно назначение ингаляционного будесонида в форме порошкового ингалятора в дозе 800 мкг два раза в сутки до момента выздоровления, но не более 28 суток. Данная терапия позволяет снизить частоту обращения за неотложной медицинской помощью, риск госпитализации и уменьшить время до выздоровления», — сказано в документе.

Для профилактики тромбозов — о чем не знали в начале пути — теперь рекомендуют сразу давать антикоагулянты. И это тоже важно, так как многие выздоравливающие или даже выздоровевшие больные через какое-то время умирали от тромбов и связанных с этим осложнений. Безусловно, принимать эти средства необходимо с учетом противопоказаний. К их числу относятся кровотечения и низкий уровень тромбоцитов.

А вот то, что еще более важно применительно к старикам. Раньше ничего похожего не принималось в расчет. Отсюда немалое число смертей пожилых пациентов, которые могли бы еще пожить, если бы такая помощь им была оказана. Жаль, что год потребовался для понимания ситуации.

Volgazdrav.ru Осмотр перед вакцинацией против COVID-19 в Волгоградской области

«У пациентов пожилого и старческого возраста делирий может быть первой манифестацией заболевания или развиться по мере его прогрессирования. Госпитализация пациента, помещение в блок интенсивной терапии и на ИВЛ повышают риск развития делирия. Развитие делирия, особенно гиперактивной формы, может представлять собой дополнительные трудности лечения пациентов. Рекомендации: 1. Регулярный скрининг делирия с использованием рекомендованных инструментов у всех пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных в связи с COVID-19. 2. Рекомендуется проводить профилактику делирия у всех пациентов пожилого и старческого возраста, госпитализированных в связи с COVID-19, путем коррекции его триггеров. Профилактические меры включают: регулярную ориентацию пациента в его личности, во времени и пространстве, профилактику запоров, лечение боли, лечение бактериальной пневмонии (высока вероятность ее присоединение у пациентов с COVID-19), адекватную оксигенотерапию, профилактику задержки мочи, а также пересмотр сопутствующей терапии для минимизации назначения препаратов, повышающих риск делирия», — значится в новых правилах игры по борьбе с COVID-19.