Чтобы проверить, способен ли будущий депутат к главному в его депутатской деятельности — к законотворчеству, детектор лжи не нужен. Всё легко удостоверяется на примере текста, который претендент выставляет напоказ, обращаясь к своим избирателям с публичным заявлением. Эта проверка никак не характеризует самого человека, не унижает и не оскорбляет его человеческое достоинство, не обижает его желание стать депутатом, а просто демонстрирует: способен ли он извести «единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Пока же это — конкурс красоты. И хороший или очень хороший человек, каким каждый представляет себя в автобиографии, становится главным в профессиограмме будущего депутата.

Голованов Л. Депутат — слуга народа. 1947

«Меня зовут Светлана Слегтина», — так начала свою письменную презентацию беспартийный пилот «Аэрофлота» С. Слегтина. «Я родилась в Мичуринском городском родильном доме в семье бухгалтера, шофера и старшей сестры Екатерины… Я выросла на улице Липецкое шоссе, в районе завода «Прогресс»… С юности занимаюсь общественной деятельностью: выступала в составе вокальной группы «Лира» в доме культуры «Авангард»…». «Но почему политика? Все годы моей летной карьеры связаны с общественной деятельностью: выступления перед школьниками, воспитанниками интернатов и детских домов, различные интервью в ТВ-программах и социальных медиасообществах я провожу регулярно. Я являюсь послом программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» благотворительного фонда «Русская земля» и получаю сотни сообщений благодарности от слушателей и читателей за мотивацию, которую даю им своим примером…».

«Поэтому, когда в феврале 2020 года объявили старт всероссийскому конкурсу «Лидеры России. Политика», я незамедлительно отправила организаторам свою анкету на участие. Конкурс был очень масштабный и энергозатратный. Конкуренция высокая. Моими соперниками тогда стали действующие чиновники, депутаты Государственной думы, популярные ведущие ТВ и радио, политтехнологи знаменитых политиков и многие другие. Заявок на участие было 34 000, финалистов 100 человек, а людей, набравших более 1000 голосов — порядка 25 человек. Вы представляете? Я обошла действующих депутатов Госдумы, чиновников и других политиков разных регионов… (выделено мною. — А. М.). Голосование проходило онлайн, через «Госуслуги», и многие регистрировались на портале впервые, чтобы поддержать меня своим голосом. Я получила сотни сообщений в поддержку и с просьбой не останавливаться, потому что я даю стимул и мотивацию для таких же людей из регионов, как и я сама. Это и сподвигло меня принять участие в предварительном голосовании. Тем более, что «Единая Россия» — это единственная партия, дающая возможность участия каждому гражданину России. Моя задача сейчас — эту возможность взять», — говорит Светлана Слегтина.

Volna.org Гоголевские чиновники

Летчица, конечно, все напутала. Возможность избирать и быть избранной ей предоставила Конституция Российской Федерации. Престижный конкурс амбициозных людей никакого отношения к действительной государственной деятельности не имеет. Депутатская работа — это не олимпиада. Общественная деятельность и художественная самодеятельность, понятно, тоже разные вещи. Напутала, но не по своей вине. С. Слегтиной, как и другим, дали понять, что беспрофессиональный и беспредметный конкурс «Лидеры России» — как бы тот самый летный тренажер, имитирующий управление самолетом в режиме реального времени и обстоятельств, на котором она училась летной профессии. Этот конкурс помогает стать замеченным, но талант государственности смотринами не образуется.

Знание особенностей будущей депутатской деятельности или министерской должности и умение воспользоваться этими знаниями трехпопыточным тестом не измеряется. Способность быть лидером и умение работать в команде — абсолютно разные качества. И проверять нужно другое. Написать закон — это действительно высший пилотаж, но не в смысле руления самолетом. Принимая законы, депутаты призваны моделировать процесс их исполнения, процесс правоприменения, например, министрами. Представлять систему деятельности исполнительных органов власти федерального и регионального уровней, а также муниципалитетов.

Вряд ли кто из участников конкурса (да и вообще кто-либо) отгадает, как удаётся и удаётся ли вообще министерствам полноценно регулировать свои сферы, само перечисление которых без шпаргалки невозможно. Никакой долговременной памяти человека для этого не хватит. Если бы денежное довольствие зависело от числа полномочий, то оно измерялась бы триллионами рублей. Ни один министр Российской Федерации не вспомнит всех полномочий/функций своего министерства, даже если его об этом попросит президент. Не скажет по памяти и половину их, даже если на этом будет настаивать председатель правительства. Даже четверть от их общего числа не припомнит в ходе «правительственного часа» в Госдуме или Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Далее. В начале 2000-х годов было всего 7882 нормативных правовых акта федерального уровня (федеральных законов, указов президента, постановлений правительства, решений федеральных органов исполнительной власти). Теперь их 34 тысячи. И конца этому не видно. По факту исполнительная власть становится законодательной: ни один закон не заработает, пока не будет принято энное количество подзаконных актов. Законодатели чаще, чем это необходимо, употребляют свой статус во взаимоотношениях с представителями исполнительной власти, бесконечно приглашая на свои бесчисленные круглые столы и прочие мероприятия сотрудников из соседней ветви власти. Предъявляют к ним гораздо больше претензий, чем к самим себе, конституционным авторам федерального законодательства. Кодификацией разбухшего федерального законодательства занимаются вяло, если вообще занимаются. Облегчают себе жизнь тем, что принимают не предусмотренные Основным законом страны «рамочные законы», точнее — рамочного долговременного бездействия.

Расспросить у участников конкурса «Лидеры России», претендующих на управление страной, что они знают про эти требования, — значит, загубить идею конкурса на корню. Тем более что на федеральном портале для общественного обсуждения опубликовано 42 270 проектов ведомственных актов. По полтора проекта на каждого из числа сотрудников федеральных органов исполнительной власти. При подготовке ведомственных актов министерствам приходится учитывать требования документов стратегического планирования, потому что проекты не могут им противоречить. В теории. На практике это совсем непросто. В реестре документов стратегического планирования сейчас находится 98 «единиц хранения» стратегий, концепций, доктрин и пр. федерального уровня, а уровня субъектов РФ — 2496. Остальные 60 тысяч — муниципальные.

Есть еще два вопроса для конкурсантов, на которые вряд ли найдутся ответы. Первый — о трансфере федеральных полномочий на региональный уровень, а оттуда — на муниципальный. И наоборот — об изъятии полномочий у муниципалитетов и передаче их на региональный уровень управления. Второй — как министр умудряется или исхитряется осуществлять предписанные полномочия, функционировать, компетентно и оперативно реагировать на изменения в подведомственных сферах, обеспечивать исполнение государственных программ и национальных проектов, а также выполнять поручения, которые получает тоже каждый день. При том что исполнение поручений и всевозможные заседания занимают две трети рабочего дня.

Так что С. Слегтина заблуждается. Таким же депутатом, как и С. Слегтина, видимо, хочет стать А. Чернышева, самозаявившая себя достойным партийным претендентом в кандидаты в депутаты. Она еще студентка Южно-Российского института управления РАНХиГС, но уже штатный сотрудник регионального отделения партии. И видит себя депутатом Государственной думы. Человек, безусловно, хороший, но всё-таки это не профессия. Огромное число людей, заявивших о своем желании стать депутатами через праймериз, оказались и беспартийными, и безработными. Или типа «менеджерами по ТВ и ТБ райпо», «организующими благотворительные обеды для социально уязвимых слоев населения, посадку саженцев, устройство детских утренников». Или любящий отец и муж. «Увлекаюсь мотоциклами, владею мотоциклом Triumph Rocket III 2013 г. в.». Или пенсионер и сторонник партии, который 16 июля 2019 г. в Морском научном комитете г. Санкт-Петербург представил «доклад о «Теории высокоскоростного подводного передвижения для торпед с их возможностью перехода в реактивно-воздушный полет», чья «идея высокоскоростного подводного передвижения представляет научный интерес для военно-морского флота». Это всё — цитаты.

А также экс-глава городской администрации одного из городов Ростовской области, который участвует в отборе кандидатов, потому что уверен, что сможет наконец-то «донести до столицы ожидания ростовчан, новочеркассцев, жителей Аксайского района, а главное, постараюсь приложить все силы для их воплощения». По каким-то причинам этого ему не удалось сделать в качестве главы городской администрации с бюджетом муниципального образования и правом принятия хозяйственных решений. А став депутатом, без бюджета и регуляторных полномочий, за счет, очевидно, мастерского слова он сможет осчастливить земляков.

Описывая личную биографию, будущие депутаты выделяют эпизоды, которые должны произвести особое впечатление на избирателей. Н. Лосовский, беспартийный пенсионер из Алтайского края, сообщил, что в перестроечные времена избирался в партком «по одному разу — не поддаюсь «дрессировке», имея своё мнение!», девять раз сдал кровь, пока не заболел гепатитом А. В вуз не поступал, так как техникум ему дал не меньше вуза. Что касается его жизненной позиции, то, судя по написанному им дальше, она радикально отличается от позиции «Единой России» и линии В. Путина. Считает себя современным Сахаровым.

Чтобы получше распознать, кто такой сторонник партии А. Шумкин из Калининградской области, пришлось полазить по интернету. Заинтриговало его селфи с куском льда в углу рта. Что он хотел этим сказать? Что он настолько вынослив, что дождется, пока лед сам растет, или настолько силен, что раскрошит зубами лед в льдинки? Зубастый? Он — ГКФХ. Это — в переводе — глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в станице Каневская Краснодарского края (по базе данных). Еще пишет, что когда-то активно занимался спортом: стрельбой, единоборствами. Участник международных турниров среди юниоров. В 2018 г. окончил «Институт администрирования «Синергия» г. Москва», хотя правильнее было бы — негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Университет «Синергия»).

В целом до неприличия много претендентов в кандидаты на праймериз из числа мелких чиновников, в биографии которых только две записи: вуз и работа в аппарате власти. Или два-три высших учебных заведения. Конкурентом С. Слегтиной станет М. Воропаева, помощник депутата Госдумы, чье имя она не афиширует. Сегодня она возглавляет симулякр Государственной думы, называемый молодежным парламентом страны. Такие игрушки для голоамбициозных молодых людей создали взрослые дяди, потакая раскапризничавшимся детям: молодежные парламенты субъектов РФ, молодежные крылья правительств субъектов РФ. Смена смене идет. Или, партия, дай порулить?

С ними надо продолжать знакомиться. Это будущие депутаты. Если их ничем не остановить.