Видеозапись с тем, как в Харькове неизвестные сорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы, вызвала шквал комментариев среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё возмущение 7 мая в социальной сети Facebook.

Воины разведчики части Либерова – дважды орденоносной Харьковской дивизии одними из первых вошедшие с боями в освобожденный Харьков. Ст. сержант Н. Самощенко, боец Х. Каюмов, медсестра К. Белова и сержант П. Дмитриев. 1943

«Как же стыдно за этих упырей. Знали бы их деды, которые полегли в этой войне», — пишет Татьяна В.

Многие пользователи убеждены, что такое могли совершить только душевнобольные люди. Граждане считают, что те, кто пытается стереть свою историю, в итоге продадут всё, включая собственную мать.

«Дебилизм! И он не угасает. Сейчас дедов своих предают, страну свою предают, а завтра и собственную мать продадут. Чего же от них ждать? Ума нет, и тут уже доктора бессильны», — считает Светлана Н.

Некоторые комментаторы отметили, что таким образом наглядно видна работа Запада, который внедрил в сознание украинской молодёжи ненависть к собственным предкам и натравливает её на своих соседей.

«Нация слабеет и вырождается, когда стирается связь поколений, забывается история. Вот наглядный пример активной работы западных «друзей», — указала Таласса Х.

Часть людей боится, что те, кто готов идти на подобные поступки, уже никогда не смогут вернуться в нормальное человеческое состояние, а только и будут делать, что источать ненависть.

«Больные человекообразные! Страшно, когда человек становится тварью. Тварь никогда не станет человеком», — отметила Ирина И.

Подразделение пехоты РККА проходит у памятника Т. Г. Шевченко в освобожденном Харькове. Август 1943 года

Ряд пользователей напомнили, что подобных варваров, по сути, вскормила постмайданная власть на Украине, которая использовала безмозглую молодёжь в деструктивных целях.

«Украинские власти официально варварски крушили памятники с помощью подобных отморозков. Сегодня для этих нелюдей появился новый указ. Власти всячески пытаются стереть из памяти людей подвиги наших отцов, дедов», — поделилась своим мнением Ольга К.

Нашлись и те, кто указал, что, будь данные баннеры посвящены слабым людям, то с ними бы никому и в голову не пришло бороться. А значит, День Победы в том числе и для Украины имеет очень большое значение.

«Какой же великий и сильный был солдат Советской армии, что и спустя 76 лет после войны его боятся, с ним борются, но победить не в силах. Не хочу уделять внимание этим трусливым ничтожествам, спрятанным за масками, с ножом воюющим с куском полотна. Хочу порадоваться за тех, кто эти фото там на Украине бережно хранит и размещает на проспектах. С праздником, друзья! С самым великим нашим общим праздником!» — пишет Вадим К.

Групповой портрет на фоне Госпрома (Дом Государственной промышленности) — небоскреба, построенного в 1925 — 1928 годах. Харьков, пл. Дзержинского. 1943

Напомним, 7 мая радиостанция «Говорит Москва» опубликовала видео с тем, как в Харькове неизвестные сорвали баннеры с поздравлениями ко Дню Победы.