Решение палаты представителей американского штата Южная Каролина утвердить расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговорённых к высшей мере наказания вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 7 мая в социальной сети Facebook.

Эдуард Мане. Расстрел императора Максимилиана. 1868

«О как! А как же гуманизм? А, я забыл, у них же патроны демократичные. Всё нормально, это другое», — отметил Сергей Б.

Многие пользователи уличили Соединённые Штаты в лицемерии, ведь, призывая к якобы гуманизму и стращая другие страны, они совершенно не собираются сами отказываться от разного рода антигуманных процедур. Граждане убеждены, что те, кто долгие годы упрекал Россию в отсутствии гуманизма, оказывается, сам грешит, да и ещё как.

«Надо же! Оказывается, у них есть особи достойные смертной казни? А как же гуманизм, про который они так громко кричали, заставляя страны отказываться от смертной казни?» — задаётся вопросом Ирина Б.

Некоторые комментаторы удивились тому, что Европа и правозащитники оставили данную новость без внимания, хотя если бы расстрел вернулся в Россию, то за рубежом поднялась бы настоящая истерика.

«А почему мы не слышим воплей Европейского Союза? Особенно прибалтов. Почему нет санкций? Куда смотрят правозащитники?» — возмущается Brian C.

Часть людей посетовала на то, что в России ввели мораторий на смертную казнь, а произошло это в погоне за желанием понравиться западным странам. Как оказалось, Запад сам не особо придерживается таких принципов.

«А мы в угоду не нужному нам Совету Европы смертную казнь отменили! А теперь плоды пожинаем. В СССР за 10 тысяч рублей расстреливали воров всех уровней, а сейчас миллиардами воруют и ничего не боятся», — отметил Виктор Г.

Эмилиано Сапата. Вилья перед расстрельной командой

Ряд пользователей отметили, что считают расстрел более достойным видом казни, нежели электрический стул или смертельная инъекция.

«Расстрел — единственный не унизительный вид казни. Раз уж человек прожил свою жизнь недостойно и заслужил казни, так хотя бы позвольте ему умереть достойно!» — считает Diana W.

Нашлись и те, кто предположил, что вслед за расстрелом в США могут вернуться и другие виды казней, которые имели распространение в прошлом.

«Ну, должен же быть выбор. Расстрел или электрический стул. А так ещё можно и гильотину вернуть или повешение ввести в обиход. Но это если первые два варианта не устраивают», — пишет Юлия Б.

Напомним, 7 мая Associated Press опубликовало материал, согласно которому палата представителей американского штата Южная Каролина утвердила расстрел в качестве альтернативы электрическому стулу или смертельной инъекции для приговорённых к высшей мере наказания.