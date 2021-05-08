Информация телеканала CNN, согласно которой пресс-секретарь президента США Джен Псаки планирует уйти в отставку примерно через год, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этой даме 7 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

"Нет-нет, это невозможно! Вы не можете так с нами поступить! Мы с нетерпением ждали ваши «оговорки». Вы для нас королева эстрады на подмостках Белого дома. Кто будет нас теперь веселить?! Мы уже плачем», — шутит Раиса Д.

Многие пользователи выразили своё сожаление по поводу Псаки, ведь она множество раз радовала мир своими нелепыми и весёлыми высказываниями. Некоторые же, наоборот, обрадовались такому решению пресс-секретаря президента США, но они отметили, что новый американский глашатай может оказаться куда хуже прежнего.

«Какая радость! Но омрачает то, что может случиться так, что следующий пресс-секретарь Белого дома будет ещё хуже, как это произошло с их президентами», — заметила Farida U.

Некоторые комментаторы призвали поклонников Псаки организовать петиции, чтобы американский президент увидел, как миру интересен именно этот пресс-секретарь.

«А давайте петицию подпишем, чтобы её оставили, эту наше всё. Сколько там надо по законам США людей?» — задаётся вопросом Виктор В.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джен Псаки

Часть людей отметила, что Псаки напрасно считает свой имидж в России негативным. Люди указали на то, что она заставила очень большое количество граждан нашей страны искренне посмеяться.

«Про негативный имидж она напрасно говорит. Очень даже положительный имидж. Хорошенькая дама. Не в любви же она должна нам объясняться на своих пресс-конференциях. Мы всё понимаем и здраво оцениваем. Без негатива», — написал Борис Б.

Отдельные пользователи предположили, что Псаки просто устала от той агрессивной внешней политики, которую устроило руководство Соединённых Штатов.

«Если уже Псаки тошно стало от той русофобской чуши, которую она озвучивает от Госдепа, то дела в американской русофобской пропаганде стали швах. Да и опросы показывают, что мир больше боится агрессивной внешней политики США, которая доведена до абсурда и балансирует на грани Третьей мировой войны», — пишет Владимир Б.

Нашлись и те, кто предположил, что Псаки предложили уйти, потому что грядёт ужесточение внешней политики Америки.

«Это значит, что через год тон во внешней политике США поменяется на более жёсткий и конкретный. Заявления нового пресс-секретаря будут выверены. Псаки на такую миссию не годится совсем», — предположил Степан С.

Джен Псаки

Напомним, 7 мая телеканал CNN опубликовал информацию, согласно которой пресс-секретарь президента США Джен Псаки планирует уйти в отставку примерно через год.