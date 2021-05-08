Заявление гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова о том, что для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров будет доступно бесплатное подключение к газу, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 мая в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

«Ура! Хорошая новость! Наконец-то про людей простых вспомнили!» — пишет Ирина Л.

Многие пользователи оказались крайне рады тому, что «Газпром» наконец-то предоставил людям хоть какую-то бесплатную услугу. Тем не менее некоторые отметили, что площадь домов для бесплатного подключения оказалась немного завышена.

«Смешно. Если у кого-то есть дом в 300 квадратных метров, то у него точно есть средства на подключение газа откуда угодно», — считает Наталия К.

Некоторые комментаторы предположили, что руководство газовой компании пошло на такое решение исходя из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Граждане убеждены, что без давления со стороны руководителя страны никто бы даже и пальцем не пошевелил.

«Странно. Все продавцы хотят продать побольше. Но «Газпром» вдруг не такой. И энергетики вдруг не таковы. Что у них в головах случилось? Неужто послание президента послушали?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Gazprom.ru

Часть пользователей посчитала, что инициатива может иметь временный характер и после выборов в Госдуму России в 2021 году про данное обещание быстро забудут.

«Как всегда обманут. Главное сказать, а выборы пройдут и всё забудется», — предполагает Антонина И.

Другие усмотрели в данном «бесплатном» подключении к газу возможность совершить глобальный обман населения. Люди убеждены, что трубу подведут к дому, но она может оказаться совершенно не той, которой можно будет пользоваться.

«Это может стать большой аферой. К дому действительно подведут трубу, но такого диаметра, которая не подходит. Если хочешь, чтобы газ был запущен, изволь заплатить за переделку», — написала Oksana T.

Нашлись и те, кто указал, что слово «бесплатно» к, по сути, государственной компании применять нельзя. Граждане убеждены, что подключение будет осуществляться за счёт бюджета страны, возмещать который придётся всё тем же потребителям газа.

«Да не смешите — «бесплатно». Что значит бесплатно? Миллер проведёт газ за счёт личных средств? Вряд ли, хотя может и мог бы. Посему за всё заплатит население, которому просто увеличат тарифы», — поделился своим мнением Юриц С.

Gazprom.ru

Напомним, 7 мая гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.