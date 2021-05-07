Заявление на сайте Минприроды России, в котором даётся разъяснение по поводу того, что в России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд граждан страны, вызвало шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 7 мая в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Грибы

"Граждане России от валежника ещё не очухались, а тут уже грибы и ягоды на подходе. Бабульки из-за нищеты эти грибы и ягоды продают на вокзалах и вдоль дорог. Не про то всё в России власть думает», — считает Алексей Ч.

Многие пользователи принялись шутить над тем, что вопрос коснулся ничего иного, а сбора грибов и берёзового сока в российских лесах. Граждане убеждены, что есть более насущные проблемы, которые следовало бы решить раньше, чем ограждать людей от непомерного сбора лесных богатств.

«У простых граждан только и остались права, что на грибы и берёзовый сок. Всё остальные богатства из недр давно прибраны к рукам небольшим общаком», — считает Александр З.

Некоторые комментаторы отметили, что вопрос всё-таки требует серьёзного разбирательства, ведь существуют такие недобросовестные предприниматели, которые в погоне за прибылью готовы уничтожить всё живое на своём пути.

«У нас на Севере, где леса и тайга, и грибы, и клюква давно уже процветает бизнес. Ходят по лесу с граблями и гребут мох и лесную подстилку. Так они собирают грибы. И они не ведут дискуссий: как правильно, срезать грибочек или выкручивать? Они сдирают всё живое, а урожай сдают на продажу», — написала Татьяна Р.

Дарья Драй ИА REGNUM Ягоды

Часть людей убеждена, что, несмотря даже на заверение Минприроды, всё равно против простых людей будут заводиться дела о том, что они якобы нарушили закон, собирая в лесу грибы.

«Вот только сдаётся мне, как и 99% законов в нашей стране, всё будет работать против обычного человека, но зато в пользу нечестных предпринимателей», — предположил Рене Д.

Другие напомнили, что многие граждане в отсутствие достойного заработка занимаются тем, что собирают ягоды и грибы, чтобы затем реализовать это вдоль дорог или на городских вокзалах.

«Для собственных нужд это как? Для того чтобы на зиму себе засолить, засушить и замариновать, или всё же русские мужики в деревнях имеют право продать излишек и немного подзаработать. Или пусть гниют в лесу грибы и ягоды, но дополнительно деду или бабке пенсионеру не полагается к 12 косым продавать природные «ресурсы». Это зачтут за сверхдоходы и не проиндексируют пенсию? Я к чему всё это пишу, у меня тесть родом из Ковернинского района Нижегородской области. Он каждое лето ездит в деревню по грибы и ягоды. Что-то для себя и для родных соберёт, излишки сдаёт за деньги», — пишет Ислам А.

Нашлись и те, кто напомнил, что в Европе законодательство в данной области намного более жёсткое, нежели в России.

«В Германии, например, в лес обязательно берут весы, ибо грибочков можно собрать строго определенное (небольшое) количество, иначе можно получить очень приличный штраф», — поделилась Алекса К.

Александр Комаров ИА REGNUM Бегуны в лесу

Напомним, 7 мая на сайте Минприроды России появилось разъяснение по поводу того, что в России нет ограничений для сбора в лесу грибов, орехов, ягод и дикорастущих плодов для собственных нужд граждан страны, но в ряде регионов могут действовать местные правила заготовки дикоросов, установленные законами самих субъектов.