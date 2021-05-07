Украинский институт национальной памяти (УИНП) разослал в госучреждения методички, в которых сказано о том, как нужно отмечать День Победы. Об этом 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Оккупированный Киев. Сентябрь 1942 года

«На стороне Объединённых наций воевали украинцы в составе армий Великобритании и Канады (45 тысяч), Польши (120 тысяч), СССР (более 7 миллионов), США (80 тысяч) и Франции (6 тысяч), а также освободительного движения на Украине [100 тысяч в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)]— вместе более 7 миллионов человек», — процитировал Долинский фрагмент документа.

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В комментариях под записью Долинского читатели обсудили фрагмент методички. Также люди оценили исторические воззрения УИНП на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многих возмутила версия «истории» украинского института.

«А СС «Галиция» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это, наверное, диверсанты в тылу?» — задается вопросом Iurii V.

«Сначала придумать, потом поверить и убедить других», — добавила Елена Ш.

«С удовольствием бы посмотрел годовую бюджетную смету на содержание этого института нацпамяти», — написал Александр О.

«Даешь Киев!» Переправа через Днепр. Ноябрь 1943 года

«А про дивизию «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забыли???» — спросил Stanislav T.

«А может УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно воевала «на стороне»? Причём каждый раз на разной», — задалась вопросом Оксана С.

«Молодцы, чё. Сначала, небось, письмо Гитлеру написали», — добавил Владимир В.

«Идиоты не переводятся, но становятся активнее», — отметила Галина П.

«Пусть засунет себе в… свою методичку. Мы знаем, за кого кто воевал», — подчеркнул Константин Д.

«Вот бы гитлеровцы узнали, что ту структуру, которую они вырастили и регулярно снабжали оружием, и главнокомандующего которой (Шухевича) лелеяли еще в абвере, потом признают «антигитлеровской коалицией…» — пишет Дмитрий Ш.

«Что-то с этим институтом не то. С мозгами у них все норм? Скоро скажут, что они и Киев освобождали. А наши деды вообще террористы», — считает Сергей М.

«И ведь кто-то искренне верит в неоценимый вклад бирцив в победу над фашизмом», — добавила Elena E.

«Покажите нам этого главного счетовода страны, в которой до сих пор нет мартиролога голодных лет, войны, сталинских репрессий, порошенковско-зеленской травли, повлиявшей на численность, — уменьшилось с 45 млн до 36. При наличии двух институтов истории (НАНУ и бездельников из т. н. «нацпамяти», 130 млн грн/год съедают), МВД и СБУ с циклопическими штатами — ноль в работе по увековечиванию. Спасибо РФ, создали несколько интернет-ресурсов, оцифровали архивы, ищем и находим своих родных. Во Франции даже воевали — за Францию или за Украину, о как! 6 тысяч 123 человека, там неточность. Герои, куда там», — пишет Александр А.

«Продолжают дальше переписывание истории. Не знают, что с ней делать и куда её всунуть. Нельзя изменить то, что уже сделано, но можно продолжить дебилизацию, что, соответственно, и делают. Это как держать в руках квадрат, а всем говорить, что круг. Реакция соответственно вызывает желание вызвать доктора. Но так как медицина практически уничтожена, тоже представителями этого же направления, Супрун и ей подобным, дебилизация усиленно происходит через методички. Очень интересно, почему Супрун за реабилитацию нацизма, фашизма и разрушение медицины до сих пор не задержана», — добавил Aleksandr B.

«Странно, что институт упоротых имени Альцгеймера вообще упомянул о 7 миллионах, разместив после Британии, Канады и Польши», — отметил Максим Н.

«Вот какая субстанция у людей в голове?» — спросила Екатерина К.

«Воевала-таки, не вылезая из схронов», — добавил Владимир В.

«Воевали вместе. Вот только по разные стороны», — отметил Александр В.

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Казнь фашистов на площади Калинина в Киеве (сейчас — майдан Незалежности)

«Друзья, вижу вы ржете с темника института нацпамяти о том, как УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в количестве 100 тысяч человек боролась с нацизмом. Во главе длинного списка участников, где-то на пятом месте которого болтается Красная армия, и её 7 миллионов украинцев. История невероятная, не могу понять одного. Почему УИНП забыл дописать, боролась было с нацизмом, а в 44-м году, аккурат в освобождение Украины, получила от немцев оружие для борьбы против РККА. Согласитесь, с этим скромным нюансом подвиг выглядит несколько иначе», — написал в своем телеграм-канале депутат Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«Никак не могу понять, почему они так стесняются коллаборантства своих героев с нацистами? Ведь сами «герои» не стеснялись и присягали открыто, и сотрудничали, и убивали. Откуда эти полумеры и неприятие славы своих героев в полной мере, — такой, какая она есть? Мы, Галиция, но не надо упоминать «СС» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы убивали, но в уме при этом держали светлую идею государственности, мы стояли на майдане, но мы не за то стояли, мы за празднование примирения, а не Победы, но не спрашивайте нас, зачем примиряться с преступлениями против мира и человечности. А потом удивляются, что проваливается их социальный инжиниринг и не создается никак настоящий патриот из родного народа. Повзрослейте уже, парубята, и выберите себе сторону — в День Победы их всего две, туда или сюда», — резюмировала в своем телеграм-канале украинский политолог Елена Дьяченко.