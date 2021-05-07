На Урале уже несколько дней не утихает обсуждение гибели 28-летней Кристины Журавлёвой. Её тело было обнаружено в лесу на территории Сысертского городского округа 16 апреля, и эксперты установили, что женщина была убита. А 7 мая силовики официально заявили, что обвинение в убийстве предъявлено её мужу. Якобы он сам признался в совершении этого преступления.

Генрих Фюсли. Итальянский суд. 1870

При жизни Кристина вела блог в инстаграме. Подписчиков было не то чтобы много, около 60 тысяч. Женщина часто публиковала фотографии из своей семейной жизни. Судя по ним, можно было предположить, что она счастлива. Последняя публикация появилась в начале апреля. А потом гражданка пропала. И лишь через время стало известно, что же произошло. Оказалось, что 5 апреля она была задушена, по версии силовиков, своим собственным мужем. Поводом для расправы якобы послужила ссора. Затем гражданин четыре дня не решался увезти тело из дома. Но к 9 апреля труп начал разлагаться. Мужчина взял машину и вывез его в лес. Там его и нашёл случайно забредший в лес остановившийся поблизости водитель одного из транспортных средств.

Но даже после отыскания тела долгое время силовики не могли установить личность найденной женщины. Дело в том, что родственники погибшей не обратились в полицию с заявлением о её пропаже. Лишь 30 апреля это сделал её муж. После сего стало понятно, чьё тело нашли в лесу. Заодно взяли в разработку и её супруга. Оказалось, что он не работал, а жена, по данным СМИ, погашала его долги. Также силовиков смутило то, что об исчезновении Кристины он заявил лишь через 25 дней.

Цитата из видео на YouTube Кристина Журавлёва со своим мужем

Новости по этой теме собирают множество комментариев. Часть граждан просят журналистов перестать писать об этом преступлении, мол, нечего уделять так много внимания «обычному» убийству. Впрочем, их меньшинство. В основном форумчане интересуются этой темой. Многие проводят параллель с убийством Юлии Прокопьевой-Лошагиной, совершённом в августе 2013 года. Под подозрение попал её муж, известный на Урале фотограф Дмитрий Лошагин. Изначально суд его оправдал, правда, при повторном рассмотрении дела он был признан виновным и отправился в колонию на длительный срок.

«Лошагин v. 2.0. Эпопея на пару лет», — считает Дмитрий Э. в соцсети «ВКонтакте». «Дурак себе жизнь испортил и её лишил!» — негодует Михаил И. А Руслан Д. в комментарии к новости о том, что муж сознался в убийстве, написал: «Да никто и не сомневался».

Ошибается Руслан, ошибается. Сомневающиеся были и есть. Не все поверили в версию следствия о том, что убил именно он. А некоторые полагают, что под давлением можно и не такое признание подписать.

«Признательные могут и выбить! Возможно, ещё откажется от своих слов», — считает анонимный пользователь, оставивший комментарий на портале Е1.ru.

Также интернет-пользователи удивляются разнице между картинкой, которую погибшая представляла в своём блоге, и реальностью. «Как всё быстро и просто… Вот вам и шикарная жизнь напоказ, с долгами и проблемами наяву», — написала Тамара А. «Тамара, да уж, вот и вся любовь, ну зачем так», — ответила ей Людмила П.

Sverdlovsk.sledcom.ru Муж Кристины Журавлёвой в зале суда

Досталось от комментаторов и вообще блогерам, которые рассказывают на весь мир о своей счастливой жизни. «Не показывай свою жизнь! Счастье любит тишину!» — поучает Лара Г. А Октарь Г. написал: «Позёрная жизнь на камеру. Своей нет. Но она в неё начинала верить как в настоящую. «Почему мы живём в бане, а не во дворце», — как вариант предъявляемых претензий тому, кто просто привык идти на поводке».

"Странный союз. Но таких оторванных от реальности всё больше и больше», — полагает гражданин.

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