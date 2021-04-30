В начале мая пользователей социальных сетей петербургского региона всколыхнуло сообщение администрации Мурино. Согласно официальным данным Петростата, в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» на 1 января 2021 года зарегистрировано79 125 человек, из которых в самом Мурино зарегистрировано 78 184 человека, еще 941 человек — в соседней деревне Лаврики.

Lenobl.ru Мурино

И это при том, что еще десять лет назад, в 2011 году, официальная статистика начитывала в муниципальном поселении всего 6,7 тыс. человек. Таким образом, новый город Мурино, выросший на бывших совхозных полях, стал вторым городом в Ленинградской области по численности населения. Впереди только столица региона, Гатчина, в которой на данный момент проживает более 89 тыс. жителей.

После ряда обзоров популярных блогеров Мурино в социальных сетях стали называть обидным словом «гетто». Причиной негативных оценок стали сразу несколько факторов: нехватка социальной инфраструктуры, отсутствие парков и скверов, огромные многоэтажные жилые комплексы с ограниченным количеством парковочных мест, безусловное преобладание малогабаритных квартир, в основном студий, а также другие недостатки, в той или иной степени свойственные всем населенным пунктам, растущим за счет крупного жилищного строительства.

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Однако многие жители, которые приобрели квартиру в Мурино или арендовали ее, категорически отвергают обидные ярлыки и отстаивают право Мурино называться полноценным городом.

Красноцветов Кирилл Мурино

«Как вы достали уже со своим ГЕТТО!!! сначала узнайте, что оно значит!!! Как бараны, один за другим повторяете…», — возмущается подписчик популярной среди муринцев группы в социальной сети Владимир Ц.

«Ге́тто (от итал. ghetto nuovo «новая литейная») — части крупных городов, отведенные для добровольного или принудительного проживания меньшинств, в современном мире в результате социального, правового или экономического давления. Изначально термин употреблялся только для районов проживания людей, дискриминируемых по национальному, расовому или религиозному признакам (напр. евреи). В Мурино никто никого не принуждал и не принуждает жить. Любой недовольный жизнью в Мурино может, приложив усилия, оттуда съехать. Например, в вонючий Невский район СПб, куда-нибудь поближе к промзонам крупных предприятий. Чтоб понять, что Мурино никакое не гетто», — вторит ему Игорь К.

«Я в курсе, можно не объяснять. Но не все едут сюда просто потому, что влюблены в навозные поля. Люди вынуждены ехать из-за цен на недвижимость, которые здесь объективно дешевле относительно СПб», — отвечает ему Владимир Ш.

«Так здесь и нет никакой инфраструктуры в ЗМ (Западное Мурино. — прим. ред.) — ни поликлиники, ни полиции, ни почты, ни МФЦ, ни пожарки, ни больницы, ни нормального транспорта, кроме скотовозов-Пазиков. Кино тоже нет! Ничего нет — одни шавермы! Зон отдыха и парков и в помине нет… А ЗМ уже 6 лет!!!» — обращает внимание Александр И. на сохраняющиеся проблемы «второго города Ленобласти».

Многие жители недовольны тем, что Мурино остаётся в составе Всеволожского района, центр которого, город Всеволожск, находится к востоку от Петербурга, далеко от Мурино.

«Бесит, что чуть что, за каждой бумажкой надо ехать во Всеволожск. Почему мы Всеволожский район, когда Мурино уже больше? Пора делать г. Мурино Муринский район. Может, тогда и инфраструктура быстрее появится?» — задался вопросом Вадим В.

(сс) Respectummm Мурино

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Отметим, что о выделении в самостоятельный район, судя по всему, задумались не только местные жители. По данным ряда СМИ, на волне новых статистических данных муниципальные власти Мурино также размышляют, не поднять ли перед областным начальством вопрос о выделении из нынешних административно-территориальных единиц на юридическом уровне.

«Мы в последнее время постоянно обсуждаем с коллегами. Как минимум надо стремиться стать городским округом», — заметил изданию 47news глава совета депутатов Мурино Дмитрий Кузьмин.

Однако дальше размышлений дело пока вряд ли пойдет, в случае, если округу передадут, например, возможность отвечать за образование, но не приложат к этому финансирование.

Зато у Мурино, как стало известно еще в конце прошлого года, первым из городов Ленинградской области появится собственный дизайн-код, который должен помочь создать городскую идентичность.