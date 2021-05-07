Я слёг со спиной и нуждался в отдыхе. Но эту ночь не спал. Не мог иначе. Потому что на Юниорском чемпионате мира по хоккею Россия в финале встречалась с Канадой. Билась за золото.

Хоккей

Неважно, юниорский чемпионат, молодёжный, взрослый: Россия против Канады — это вывеска номер один в хоккее. Да и в спорте тоже. Мы же помним: Третьяк против Эспозито, Макаров против Гретцки, Овечкин против Кросби.

Мне понравилась эта наша сборная. Прежде всего, своим неравнодушием. Только волевая команда могла так вернуться в матче с американцами. Мне это напомнило финал молодёжного чемпионата мира в Баффало. Помните эпическую победы сборной России над канадцами под гениальный комментарий Юрия Розанова? Да и мастеровитая команда. Чехов громить ведь не так легко.

С канадцами, безусловно, сложнее. И многие победы над ними от нас не ждали. Фокус в том, что Канада заточена на особый хоккей — и играют они в него так, как себе придумали. Это не просто подготовка спортсменов — это индустрия, это культ.

Победа российской сборной в финале молодёжного чемпионата мира в Баффало. 2011

У нас всё немного иначе. Ротенбергу поручили развивать российский хоккей. Ну такое. КХЛ подчас делает правильные шаги, но НХЛ остаётся сильнейшей лигой мира. А что губит КХЛ? То же, что и футбол. Корпоративность. Был СКА, теперь есть ЦСКА — и их во многом искусственно пытаются сделать гегемонами. Как «Зенит» в футболе. Лига заточена на них. Это клановость, это корпоративность, а она убивает дух соревнования, конкуренцию, а следовательно, снижает и результаты.

Тем ценнее то, что золотые медали в КХЛ в этом году добыл «Авангард». Умницы! Но сколько его игроков пригласили в главную сборную?

И всё же наши ребята с канадцами играли по-настоящему. И могли выиграть. Они вели в счёте. Но уступили. Напомнило мне это недавний чемпионат молодёжный. Там ведь мы тоже вели в финале с канадцами. Могли победить. Но, как и тогда, случились ошибки вратаря. Тогда канадцы слишком легко забивали Аскарову, теперь — Иванову.

Однако — неравнодушие. Вот что важно. То как бились. То как выгрызали. Это не то, что я видел раньше, когда приезжали — очень часто — отбывать номер. Теперь всё по-другому. И тот, кто сейчас говорит о неудовлетворительных результатах наших парней, тот не спрашивает с главного. А надо спрашивать с него.

Есть, впрочем, и те, кто привычно льют злость, сеют ненависть. Это уже и не хейтеры, а реально изменившиеся в человеческом облике существа. Они злословят относительно поражения родной сборной. И злословят в каком-то совершенно отвратительном духе. Наблюдаю этих существ постоянно. Они питаются сбоями России. В том числе и в спорте.

Вот есть, к примеру, Александр Овечкин. Великий русский. Лучший снайпер за всю историю хоккея (кто в теме — поймёт). И Гретцки по числу голов он, возможно, догонит. Одна «проблема»: Овечкин патриот. И того не стесняется. А говорил бы странные вещи, аки какой-нибудь Артемий Панарин, в сторону России — в США его бы канонизировали. Он там, впрочем, и так кто-то вроде хоккейного божества, но был бы ещё и божеством политическим. Однако он любит Россию.

Michael Miller Александр Овечкин

И это не даёт покоя некоторым. Ладно, когда над ним измываются не свои, но когда гадят на его личность соотечественники — это как? Выбыл Овечкин на время из-за травмы — и волны радости пронеслись. Можно было бы представить, чтобы канадцы так радовались бы из-за повреждения и проблем Кросби или Макдэвида? Так откуда эта дикая черта некоторых россиян? Кто воспитал их так? Радоваться надо, что твою страну представляет великий спортсмен, а ты… Или не твою страну? И в том дело?

Так вот, наши парни в финале против канадцев играли не только против клановости в КХЛ, не только против самих канадцев, но и против ненавистников и клеветников из своих же. К чему это я? Да к тому, что если подкорректировать пару вводных, то победы придут. Обязательно придут. В общем, готовьте таблетки от обильного желчеотделения, черти.