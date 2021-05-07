Саратов стал одним из центров эвакуации из Москвы высших органов государственной власти и управления РСФСР. В городе на начало войны действовало около 30 крупных заводов, часть из них выпускала оборонную продукцию, другие вскоре также были перепрофилированы на производство изделий для фронта.

Сборочный цех Саратовского авиационного завода в годы Великой Отечественной войны

В начале войны в Саратов было эвакуировано около 80 промышленных предприятий из западных и центральных районов СССР. Вместе с ними в город прибыли около 6 тысяч станков и более 20 тысяч человек персонала.

Саратовские предприятия выпускали самолеты, боеприпасы, топливо, стрелковое оружие, приборы и электрооборудование для военной техники, свинцовые и щелочные аккумуляторы, корпуса танков, обмундирование, предметы фронтового быта.

С августа 1942 по февраль 1943 года город находился на прифронтовом положении. На подступах к нему с октября 1941 по март 1943 года были построены шесть линий оборонительных рубежей, сооружено 2,5 тысячи дотов, дзотов и других огневых точек.

Более 158 тысяч саратовцев участвовали в Сталинградской битве. Саратов участвовал и в снабжении и эвакуации осажденного Сталинграда. Дорогу (по Алтынной горе), которая находилась под постоянными бомбежками, называли «саратовской дорогой жизни» — по аналогии с ленинградской магистралью.

Преподаватели Саратовского автодорожного института (САДИ) в народном ополчении. 1941

На территории Саратова было развёрнуто более 30 госпиталей, по области — более 200. Они приняли более 600 тысяч человек, вылечены почти 500 тысяч человек, выписаны в часть 344 325 бойцов.

В 1941—1943 годах в эвакуации в Саратовской области находились Ленинградский госуниверситет, Украинская радиостанция им. Т. Г. Шевченко, Московская консерватория им. П. И. Чайковского, Государственный институт театрального искусства, Московский Художественный театр, Киевский академический театр Красной Армии, Полтавский драмтеатр, Украинский театр им. Т. Г. Шевченко и 2-й Харьковский украинский театр.

Предприятия

Семь саратовских предприятий были награждены орденами, а Саратовский авиационный завод — дважды. Многие предприятия неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО. В целом около 100 саратовских предприятий получали знамена ГКО, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС. Среди них Саратовский завод щёлочных аккумуляторов № 195 и завод № 205 им. Хрущева Наркомата судостроительной промышленности.

Труженики

Среди рабочих саратовских предприятий были инициаторы трудовых починов, ударники. Так, токарь завода № 292 Саратова Н. Шувалов в ночь на 17 апреля 1942 года выработал 1778% производственного задания. Среди рабочих предприятий Саратовского обллегпрома в 1943 году насчитывалось 3100 стахановцев и ударников труда. На предприятиях города почётное звание фронтовых носили более 500 молодёжных бригад. В 1942 году на заводах и фабриках Саратова было 426, а в 1944 году 1500 таких бригад.

За период боев у Сталинграда саратовские железнодорожники доставили в районы военных действий около 300 тыс. вагонов с войсками и грузами. В короткие сроки была построена железная дорога Саратов — Сталинград протяженностью более 300 км. В её сооружении участвовали более 3,5 тысячи жителей Саратова.

В общей сложности с 1941 по 1945 год награды получили 3,5 тыс. рабочих, инженеров и руководящих работников саратовских предприятий авиационной промышленности.

Раненые поступают в Саратовский госпиталь. 1942

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Саратова составил: каждый третий самолёт, 13 569 самолётов Як-1 и Як-3 всех модификаций, 3 млн тонн горючего, 900 млн экземпляров топографических и специальных карт, 34,4% авиационных приборов в стране.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Саратов в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.