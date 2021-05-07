К началу войны в Перми действовало 11 крупных промышленных предприятий. В город были эвакуированы коллективы 64 предприятий, население увеличилось в 1,5−2 раза.

Митинг на заводе №172 (Мотовилихинские заводы). Молотов (Пермь). Пермский край. 1942

За первые 14 месяцев войны производительность труда в Перми возросла на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом в два раза увеличили выпуск продукции.

За военные годы «Мотовилихинские заводы» изготовили 25% всех артиллерийских систем Красной армии, 40% всей ствольной артиллерии. с 1941 по 1942 год Мотовилиха была практически единственным поставщиком артиллерийских пружин, орудийных щитов и авиационных штамповок. «Пермский моторный завод» стал одним из основных поставщиков авиадвигателей.

Предприятия

Предприятия Перми, прежде всего, специализировались на артиллерийских системах, авиадвигателях и боеприпасах.

С 1941 по 1945 год десять предприятий Перми были награждены орденами, некоторые из них — неоднократно. Среди них Артиллерийский завод имени Молотова — он награждался трижды. Общее количество орденов — 13.

Панорама Молотовского завода № 19 им. И. В. Сталина. Молотов (Пермь). Пермский край. 1942

Многие пермские предприятия становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования и неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

Труженики

За доблестный труд в военные годы тысячи жителей Перми получили правительственные награды, в том числе — ордена Трудового Красного Знамени. Так, главному конструктору опытно-конструкторского бюро Пермского моторостроительного завода № 19 Аркадию Швецову за создание авиационного мотора АШ-82 в 1942 году было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был награждён и другими орденами, а также стал лауреатом четырёх Сталинских премий. К концу войны на заводе насчитывалось шесть лауреатов Сталинской премии; 557 работников стали орденоносцами.

Более тысячи сотрудников Пермского порохового завода были награждены орденами и медалями. 108 рабочих завода № 260А НКБ были отмечены орденами, более 2700 — медалями.

Коллективы цехов и некоторых мастерских почти полностью состояли из женщин и подростков, младшим из них было по 13−14 лет. Так, на заводе № 98 им. Кирова подростки при норме в 5 тыс. артиллерийских снарядов за смену изготовляли порой по 7 тыс.

За военные годы поступление денежных средств от жителей Перми в Фонды обороны, Красной армии и другие составило более 100 млрд рублей. Горожане участвовали в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. На средства, собранные в коллективах предприятий города, создавались эскадрильи самолётов: «Пермский комсомолец», «Пермский пионер», «Пермский медик», «Дзержинец» и др. На средства Пермского отделения Союза художников были созданы танк «Пермская школа № 9» и самолёт «Пермский художник».

Рабочие г. Молотова, проходящие военное обучение. Молотов (Пермь). Пермский край. 1941

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Перми составил более 48 тысяч артиллерийских систем, 40% всей ствольной артиллерии СССР, 30 тысяч авиадвигателей, около 7 756 000 тонн угля ежегодно, более 100 млн взрывателей для снарядов, мин и авиационных бомб, 2/3 ракетных зарядов в стране, 100% карбюраторов для боевых самолётов, более 100 млрд рублей в Фонд обороны.

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Пермь в числе 20 городов страны удостоена почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.