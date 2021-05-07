Идею вступления Украины в Североатлантический альянс поддерживает администрация президента США Джо Байдена, заявила 6 мая заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы (власти США — прим. ИА REGNUM) поддерживаем (вступление Украины в НАТО — прим. ИА REGNUM)», — заявила Жан-Пьер.

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Заявление Жан-Пьер в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Среди комментирующих были те, кто отметили, что также поддерживают идею вступления Украины в НАТО. Были и те, кто указал на то, что в украинском законодательстве закреплен внеблоковый статус страны. Иные напомнили, что для того, чтоб быть членом НАТО, нужно также платить взносы, а с чего Киеву их платить, если страна и без того имеет множество долгов. Кто-то напомнил, что на Украине гражданская война, а для того, чтоб быть членом НАТО, нужно, чтобы военного конфликта не было. Другие напомнили, что решение о вступлении в НАТО принимается коллегиально и США не могут единолично принимать данное решение.

«Решение о вступлении в альянс принимается коллегиально, и штаты об этом прекрасно знают. Поэтому можно бла-бла-бла», — пишет Alex I.

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«В конституции прописан внеблоковый статус. На этом точка. Конституция — высший свод законов. Все хотелки отдельных групп граждан о НАТО и т. п. пусть свернут в трубочку и…» — призвал Mark F.

«Я лично — нет, не хочу. Хочу для Украины нейтральный статус. Но решаться это должно на референдуме», — добавила Marina Marina.

«Только через референдум», — подчеркнула Ольга Г.

«Но для вступления в НАТО нужно соблюсти определенные правила, и самое главное правило, чтобы не было территориальных конфликтов с кем бы то ни было!» — подчеркнула Галина Т.

«Да не парьтесь, кто туда нашу разваленную страну возьмет, дык ещё и с гражданской войной. За членство надо башлять не кисло. А бабки откуда брать-то? ЗЭмур и его команда уже с народа последние капли дожимает…» — написал Вячеслав Г.

«Да, двери могут быть открытыми, да вот смогут ли в эти двери зайти без препятствий?» — задается вопросом Ирина С.

«Вечно куда-то вступим. Не в дерьмо, так в НАТО», — добавил Андрей Б.

«Штаты единолично не могут решать такие вопросы. Это просто словесный понос для колонии», — отметил Oleg A.

«Это прямо противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины», — пишет Дмитрий Г. о перспективе вступления в НАТО.

«Почему бы уже фактически свершившееся не зафиксировать законодательно, документально??? Определить Украину новым американским штатом с функцией населения как прислуги???» — спрашивает Сергей Б.

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«Уточняйте! Для всех желающих и готовых платить! А с чего нам платить, у нас половина бюджета — это кредиты?!» — задается вопросом Maxim C.

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Напомним, 6 мая изданию Strana.ua стали известны подробности встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд с главами фракций Верховной рады Украины.

«Ответный сигнал от Нуланд — по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст…» — сообщило издание со ссылкой на собственный источник.