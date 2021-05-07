Заявление управляющего директора «Открытие Research» Константина Енина о том, что в ближайшее время ипотечные ставки на новостройки и на вторичном рынке могут увеличиться, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 6 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Вообще волки оборзели? Без папочки и мамочки простой человек и так за ипотеку с трудом платит. А других вариантов работяге получить своё жилье просто нет!» — считает Andrey A.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены. Люди убеждены, что ситуация на рынке ипотечного жилья является крайне несправедливой и экономически необоснованной.

«Мне вот интересно: когда снизили проценты по ипотеке, взлетели цены на недвижимость. Сейчас поднимают кредитные ставки. А цены на жилье вернутся на прежний уровень? Вопрос, конечно, наивный. Пора уже привыкнуть, что простой люд в любом случае оказывается обманут», — поделился своим мнением Николай Н.

Некоторые комментаторы отметили, что те, кто уже успел взять ипотеку до подорожанию выиграют счастливый билет. Люди убеждены, что в России надо всегда ловить момент, иначе можно оказаться в невыгодном положении.

«Можно порадоваться за некоторых граждан. Ипотечники должно быть сорвали куш, ведь успели взять ипотеку до подорожания», — пишет Николай Н.

Минобороны России Новостройка

Ряд пользователей считает, что скоро появятся такие работающие граждане, которые попросту не смогут взять ипотеку на своё будущее жильё.

«Добились того, что квартиру без кредита не купить, так еще скоро будет так, что и кредит на жилье не взять станет», — предполагает Артём У.

Часть граждан отметила, что была совершенно не удивлена, услышав прогноз о росте ипотечных ставок. Люди убеждены, что экономическая ситуация в России приводит только лишь к росту цен на всё.

«Спасибо, что предупредили! Есть хоть одна сфера в жизни граждан России, которая подешевела?» — задаётся вопросом Давид М.

Нашлись и те, которые выразили надежду, что наступит тот момент, когда российская экономика выберется из крутого пике и люди наконец-то смогут увидеть, как стоимость на те или иные товары и слуги начнут снижаться.

«Интересно, я доживу до момента, когда у нас в России будут новости, типа: цены на продукты упали на 30% по сравнению с прошлым годом, ипотеку дают под 4% годовых, туда же зарплата, дороги, безработица? Мне 50, думаю, что помру быстрее, чем наступит такой момент в жизни страны», — написала Ольга Ш.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Московский двор

Напомним, 5 мая управляющий директор «Открытие Research» Константин Енин заявил URA.RU о том, что в ближайшее время ипотечные ставки на новостройки и на вторичном рынке могут увеличиться.