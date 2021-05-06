Правительство Великобритании согласилось дать послу Европейского союза полный дипломатический статус, хотя министерство иностранных дел Великобритании высказалось против этой идеи, отметив, что Евросоюз не должен расцениваться как независимая нация. Это событие вызвало бурную реакцию у пользователей социальных сетей. Подданные Великобритании поделились мнениями в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«Теперь он свободен совершать преступления в Соединенном Королевстве, и имеет иммунитет, он свободен от заключения под стражу, уголовного преследования и налогообложения, как и все остальные представители полного дипломатического статуса. Почему? Никто не должен быть выше закона. Пришло время закончиться этому бредовому дипломатическому иммунитету», — прокомментировал @56Plonk.

Некоторые пользователи посчитали получение иммунитета своего рода сделкой между Великобританией и Европейским союзом, предположив, что теперь королевство должно что-то получить.

«Я надеюсь, мы хоть что-то взамен получили», — пишет @safk001.

Большинство пользователей согласны с мнением министерства иностранных дел, они против того, чтобы ЕС считали отдельным государством и предоставлять дипломатический иммунитет его представителям. Многие комментаторы задавали один и тот же вопрос: «Когда Евросоюз стал страной?«

(сс) EUatUN. wikimedia.org Посол Европейского союза в Великобритании Жуан Вале де Алмейда

«С каких пор Евросоюз стал страной? Во что, чёрт возьми, Борис Джонсон играет с Евросоюзом», — отметил @GetUs.

«Этот парень не представляет никакое государство. Проверьте лист государств ООН, нет ни Объединенных Штатов Европы, ни Европейского союза, ни чего-нибудь другого, похожего на предыдущие варианты», — прокомментировал @OnlyTalkingSen1.

«Он представляет торговый блок. Давали ли мы дипломатический иммунитет педставителям Африканского союза, торговым блокам из Азии, Саудовской Аравии, Тихоокеанского региона? Не-а, у них есть дипломатический иммунитет, как у представителей своих государств, а не торговых объединений. Дипломатический иммунитет предназначен для дипломатов…» — также отметил @OnlyTalkingSen1.

«ЕС — не страна, но они пытаются вести себя так, будто они ей являются. Это причина Brexit. Каждая страна, извините, я должен сказать государство, в Евросоюзе, потеряет суверенитет. Премьер-министры и президенты станут губернаторами и преклонят колено перед президентом Европейского союза», — считает @GAZZZ73.

Существует и мнение о том, что правительство приняло правильное решение, и оно позволит сохранить отношения с ЕС после выхода Великобритании.

«Это положительное конструктивное решение. Брексит закончился. Важно сохранить гладкие рабочие отношения с ЕС», — считает @summerside49.

Многие комментаторы отметили, что этот посол будет бесполезным, так как у всех государств-членов уже есть послы в Великобритании. Единственный случай, при котором эта должность будет все-таки нужна, — освобождение всех остальных послов, что вряд ли случится.

«Зачем нужен посол из ЕС, если у нас есть послы из 27 государств — членов Европейского союза? Очередная бесполезная работа, оплачиваемая из казны ЕС», — заметил @anonymouscovert.

«Теперь 27 стран Евросоюза должны отказаться от своих послов?» — спросил @youngda61101065.

U.S. Department of State Правительство Великобритании. Даунинг-стрит, 10

Также британцы предположили, что посол не долго пробудет на своем посту и что совсем скоро его отзовут из-за того, что он не справился со своими задачами.

«Замечательно. Теперь мы можем его выгнать вместе с кризисом, в котором ЕС угрожает отключить электричество и блокировать порты», — написал @twigthewonder.

Писали также, что у Великобритании не было другого выбора, кроме как согласиться дать иммунитет, Борис Джонсон опять проиграл, тем более выглядит все так, будто правительство иммунитетами разбрасывается.

«Чёрт возьми, они так и России дипломатический статус дадут?» — написал @DalbidEU.

«Вместо «дали» надо написать «нам приказали»!» — прокомментировал @MisterSten.

«Как будто у Великобритании был выбор», — написал @Makis39277470.

«Я бы ему и коробку «Смартис» (шоколадные конфеты, популярные в Великобритании) не дал», — отметил @johnR98271945.

«Ещё одна победа ЕС. Жалкий Джонсон, безусловно, отступил», — написала @mclaren_joanne.