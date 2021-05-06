Послужной список президента Джо Байдена в отношении России неоднозначен. Сначала он назвал российского лидера Владимира Путина убийцей, затем призвал его назначить встречу один на один и похвалил его готовность вместе работать над проблемой изменения климата. Необходима последовательная стратегия, которая позволит избежать войны с Кремлем, защитить его соседей и сдержать его геополитические амбиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напряженность на российско-украинской границе ослабла после того, как министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о постепенном выводе российских войск из районов дислокации. Очевидное бряцание оружием со стороны Москвы стало последним эпизодом в трудный месяц для России и ее отношений с Соединенными Штатами и Европой. Призрак войны временно отступил, но противостояние между великими державами — от Аляски до Балтийского моря — продолжается. Администрация Байдена, столкнувшаяся с вызовом в Тихоокеанском регионе со стороны растущего Китая, нуждается в стратегии для борьбы с Москвой. Она состоит из двух составляющих: угрозы санкций и попытки найти лидера, с которым Запад мог бы вести дела.

Развертывание более 100 000 солдат вдоль российско-украинской границы вернуло опасения, что конфликт может перерасти за пределы линий прекращения огня 2014 года, и что в игру вступили южные украинские регионы: Херсон, Николаев и Одесса. Ударив на запад за Мариуполем, Россия покатилась бы вдоль побережья Черного моря, превратив Украину в страну, не имеющую выхода к морю.

Угроза войны вдоль северных берегов Черного моря ужаснула украинцев и встревожила союзников по НАТО, включая Турцию, Болгарию, Румынию и Польшу. Она также продемонстрировал бессилие Соединенных Штатов и их западных союзников эффективно сдерживать дальнейшую российскую агрессию против своих соседей, включая Украину. Следующими могут быть Белоруссия, Грузия и даже Азербайджан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Соединенные Штаты запустили новую волну санкций против Москвы, в том числе новые ограничения для американских финансовых институтов по работе с российским суверенным долгом. Санкции будут направлены против Центрального банка страны, Министерства финансов и фонда национального благосостояния. Администрация Байдена также сосредоточилась на частных лицах и корпорациях, причастных к «аннексии» Крыма Россией, вмешательству иностранных государств в выборы и массированной кибератаке SolarWinds, в которой участвовали правительство и корпорации США.

Но нынешние санкции — беззубые. В ближайшее время западным демократиям следует рассмотреть вопрос о том, чтобы надавить на Россию там, где это действительно больно, — в ее ключевых секторах внешней торговли, а также в доступе к технологиям и материалам, где Кремлю будет трудно обеспечить импортозамещение в обозримом будущем. Такие санкции можно было бы использовать в качестве сдерживающего фактора и применять в случае войны.

При Путине Россия останется труднодоступной крепостью. Стратегия в отношении Кремля должна быть реалистичной и долгосрочной. США и их союзникам необходимо подумать о времени, когда Путин может покинуть политическую сцену. История говорит, что реформы в России идут сверху: цари Петр Великий, Екатерина II, Александр II, премьер-министр Петр Столыпин, Никита Хрущев и Михаил Горбачев были лидерами реформистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

Грядущая борьба за власть будет жестокой — тем, что Уинстон Черчилль назвал «борьбой бульдогов под ковром». По мере развития постпутинской преемственности США могли бы вести дела с теми, кого в России называют «системными либералами»: бывшим президентом Дмитрием Медведевым, который непопулярен и не может быть избран; бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым, в настоящее время председателем государственного банка развития ВЭБ; Анатолием Чубайсом, отцом спорной приватизации активов, которого все ненавидят и обвиняют в возвышении олигархов.

Однако есть один лидер, репутация которого остается нетронутой: Алексей Кудрин, бывший первый вице-премьер и министр финансов. Он пользуется уважением «либералов» и сторонников жесткой линии. В настоящее время возглавляет Счетную палату (эквивалент Управления по подотчетности правительства). Известный экономист, декан факультета искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета — альма-матер Путина. В отличие от некоторых кандидатов на пост преемника, он не является сотрудником службы безопасности или бывшим советским шпионом, плюс он давний сторонник свободной торговли с большим послужным списком в качестве либерального реформатора. К тому же он независимый мыслитель. Кудрин пользуется уважением за свое разумное управление бюджетной системой и не имеет облака коррупции вокруг себя, как у многих других в российской элите.

Хотя он является инсайдером Путина и доверенным советником, он был коллегой заместителя мэра Санкт-Петербурга и входил в ближайшее окружение президента во время службы на посту министра финансов в течение более десяти лет. Даже силовики — высокопоставленные чиновники в военно-силовом ведомстве — глубоко уважают его. У него явно есть харизма, а также нереализованные стремления к публичной политике.

США было бы разумно начать работать с командой Кудрина над возможными сценариями улучшения двусторонних отношений с Россией — как сейчас, так и после ухода Путина.

Kremlin.ru Алексей Кудрин

Россия признает, что международная система разваливается по мере роста Китая, и стремится играть балансирующую роль между правящей американской сверхдержавой и равным конкурентом на Востоке. Российская внешняя политика и бизнес-истеблишмент признают необходимость улучшения отношений.

Санкции — это всего лишь краткосрочный инструмент для причинения издержек Кремлю. Что необходимо, так это долгосрочная стратегия, которая включает в себя перспективу нормализации отношений России с Западом; заключение мира с Украиной; дистанцирование России от Китая; и улучшение внутреннего климата, включая права человека и демократические нормы; и российских лидеров, которые могут играть в мяч для улучшения отношений.