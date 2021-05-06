5 мая исполнилось 203 года со дня рождения основоположника научного коммунизма Карла Маркса, учение которого с 90-х годов прошлого столетия как «опасное» усиленно искореняется из учебных программ российских высших учебных заведений идеологами нынешней «буржуазной России». И это при том, что в университетах государств классического капитализма, во всяком случае, на экономических факультетах, основной труд Карла Маркса «Капитал. Критика политической экономии» (нем. Das Kapital) непременно изучается.

Карл Маркс

В передаче телеканала «Звезда» «Открытый эфир» обсуждался сюжет о прошедших 1 мая в США демонстрациях молодежи с коммунистическими лозунгами, красными флагами СССР и портретами Карла Маркса и Иосифа Сталина. В Японии, хотя здесь существуют легальные Коммунистическая партия, троцкистские организации, профсоюзы, 1 мая массовые демонстрации под красными флагами, тем более государственными флагами СССР, не проводятся. Но идеи Маркса, как выясняется, не забыты.

Ведущее японское информационное агентство Киодо цусин сообщает, что в Стране восходящего солнца учение Маркса приобретает новых сторонников среди молодых японцев из-за экономического неравенства и проблем экологии. «Поскольку глобальная проблема изменения климата нарастает, а пандемия коронавируса усиливает экономическое неравенство, Карл Маркс, указавший на противоречия и ограничения капитализма, приобретает в Японии новых поклонников, особенно среди молодежи», — пишет агентство. И сообщает, что бум интереса к трудам Маркса был вызван ставшей бестселлером работой 34-летнего адъюнкт-профессора муниципального университета города Осака Кохэй Сайто, который переосмыслил теорию, изложенную в основополагающей книге немецкого мыслителя XIX века «Капитал», с точки зрения охраны окружающей среды. Его книга была опубликована в сентябре прошлого года.

«Теория капитала» Кохэй Сайто

В ней Сайто утверждает, что реализация целей устойчивого развития, объявленных Организацией Объединенных Наций, столь же невозможна при современном капитализме, как если попытаться «нарисовать круглый треугольник».

Проявленное внимание к книге и ее успех среди читателей побудили японскую общенациональную телекомпанию NHK пригласить ее автора выступить перед широкой аудиторией телезрителей с комментарием к основополагающему теоретическому труду Маркса «Капитал». Затем последовали интервью ставшего популярным ученого. В недавнем интервью Киодо цусин Сайто заявил: «Многие люди заметили противоречия капитализма, когда увидели, что только социально уязвимые люди борются во время пандемии коронавируса». «Молодые люди, не помнящие о холодной войне или массовых студенческих протестах 1960-х годов, проявили большой интерес к идеям, которые Сайто обсуждал в телепрограмме. Письма людей в возрасте от 20 до 30 лет хлынули в издательство NHK Publishing Inc., которое накануне передачи выпустило упрощенную версию трудной для чтения книги Сайто о труде Маркса», — отмечает японское агентство.

Сайто считает, что общество может остановить бесконечные циклы массового производства и массового потребления при капитализме, следуя более гуманистическому пути, отдавая приоритет социальному и экологическому благополучию над экономическим ростом. И это может преодолеть упадок коммунизма, наблюдавшийся ранее.

Особое внимание автор уделяет проблемам экологии при капитализме. Он утверждает, что Маркс видел экологический кризис, присущий капитализму, но оставил свою критику политической экономии незаконченной. «В последние годы своей жизни Маркс прекрасно сознавал разрушительные последствия капиталистического строя для окружающей среды», — отмечает японский исследователь. При этом он, по определению Киодо цусин, «описывает тенденции экологического кризиса при капитализме, используя ключевую концепцию «метаболического разрыва». «Мы достигли предела перекладывания ответственности на будущее», — сказал Сайто, определив себя сторонником теории «управления 3,5 процента», то есть «малых меньшинств», вызывающих социальные, экономические и политические изменения посредством ненасильственных протестов. «Если 3,5 процента населения восстанут ненасильственным путем, общество изменится. Я хочу стимулировать такие действия», — говорит японский интерпретатор труда великого экономиста.

Конечно, было бы преувеличением утверждать, что «идеи Сайто» уже «овладевают массами» в Японии. Но, во всяком случае, предприимчивые книготорговцы уловили интерес японцев к альтернативной нынешней капиталистической действительности несколько модернизированной теории Маркса в понимании ее соотечественником. На усилившийся интерес к марксизму в японском обществе отреагировали книжные магазины. Так, крупная сеть магазинов Maruzen в токийском районе Маруноути открыла специальные разделы под названием «Возрождение Маркса», где выставлены книги соответствующей тематики. Нобуя Саваки, ответственный за такой книжный раздел, сказал: «Люди, которые вынуждены закрываться дома из-за коронавируса, хотят найти пути выхода из трудностей, с которыми столкнулось человечество». И сообщил, что в основном молодые мужчины и женщины купили за два последних месяца около 1600 экземпляров произведений на тему теории Маркса. Возрождение интереса к марксистской мысли признает и Киодо цусин.

Government of Thailand Книжный магазин «Maruzen»

Небезынтересна «историческая справка», которой для читателей агентство сопроводило статью о труде Сайто. Читаем:

«Маркс родился в Германии в 1818 году, когда зарождался капитализм, и стремился раскрыть экономические основы капиталистического способа производства в «Das Kapital», первый том которого вышел в 1867 году.

Маркс проанализировал общество, в котором эксплуатация рабочих и разрушение окружающей среды становилось все более и более серьезным, и предсказал как следствие катастрофу. Он использовал французское выражение «После меня хоть потоп», описывая циничное высокомерие и эгоизм капиталиста, который видит перед собой лишь сиюминутную прибыль, не заботясь о том, что будет после него.

В наше время влиятельные мыслители, такие как покойный антрополог Дэвид Грэбер и экономист Томас Пикетти, указывают на растущую пропасть, в которой богатство сосредоточено в руках 1 процента самых богатых людей, что может считаться предвестником надвигающегося «потопа». Другие же, как журналист Наоми Кляйн, говорят о климатическом кризисе, вызванном неконтролируемым капитализмом. И эти мысли помещены в недавно появившихся книгах, ставших мировыми бестселлерами».

От себя замечу, что если уж в таком глубоко консервативном обществе победившего и господствующего частного капитала, как японском, рождаются и обретают популярность мысли о пагубности для человечества капиталистического способа производства и буржуазных порядков, то тем более они должны быть востребованы у народов, имеющих опыт альтернативного капитализму устройства жизни.