Жители Омска 6 мая пожаловались в соцсетях на удушливый запах и смог в городе.

Цитата из м/ф «Это совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Задымленность

«В Нефтяниках дышать нечем!» — сообщает подписчица паблика «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» Алиса М.

На задымление также жалуются жители Ленинского района Омска, Старой Московки, Чкаловского и других территорий города.

«Старая Московка — тоже задымление и травой воняет», — подчеркнула Кристина З. Она предположила, что где-то жгут траву.

«Судя по цвету и запаху, что-то вроде сухой растительности», — рассуждает Ник К.

«На Старой Московке смог, солнца не видно», — пишет Анна Н.

«Масленникова — тоже дымок», — сообщает Наталья П.

«Пять минут назад мне показалось, что горит моя кухня, побежала, закрыла щёлочку в форточке, такой запах!» — комментирует Татьяна К.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в областной главк МЧС.

«На территории Омской области действует ряд травяных пожаров, также зарегистрирован очаг лесного пожара. Порывистый ветер может способствовать тому, что в Омске образовался смог, чувствуется запах гари», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Борьба с лесным пожаром

Между тем от омичей продолжают поступать жалобы на смог и зловоние.

«У Советского парка дышать нечем», — пишет Алиса М.

«Район 4-ой Транспортной — всё в дыму и гари!» — комментирует Лариса К.

«Омск накрыло удушливым смогом с запахом гари. От Ясной Поляны до Амура, от Нефтяников до Богдана Хмельницкого. Все дышим одним и тем же», — пишет в Telegram известный омский блогер Орис Брут.

Тем временем областной главк МЧС опубликовал «Памятку населению по действиям при задымлении на открытом воздухе».

Омичам советуют при сильном задымлении использовать увлажнённые пятислойные марлевые маски или защитные маски, минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, затыкать щели между дверьми и окнами влажной тканью, обеспечить обильное питьё, принимать душ, как можно чаще проводить влажную уборку помещений и так далее…