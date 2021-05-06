Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев встретился с главой неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифанием (Сергеем Думенко). Об этом глава раскольничьей структуры написал 6 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Pomisna.info Энтони Блинкен и Епифаний (Думенко)

Встреча состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Епифаний поблагодарил американского чиновника за «поддержку» страны, а также обсудил с государственным секретарем США «становление и развитие» ПЦУ.

«В разговоре с госсекретарем также обсудили вопросы становления и развития Православной церкви Украины», — отметил Епифаний.

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Встречу Блинкена с Епифанием в телеграм-канале обсудили читатели украинского журналиста Максима Назарова. Многие отметили, что в этой встрече нет ничего удивительного, так как ПЦУ, по их мнению, является проектом США.

Pomisna.info Энтони Блинкен и Епифаний (Думенко)

«Блинкен встретился с главой ПЦУ и… обвинил Россию во вмешательстве в дела церкви в Украине», — отметил Константин П.

«Шеф только с подчиненными общается», — добавила Таня.

«Представитель метрополии будет общаться с главой своей карманной колониальной «церкви», ничего нового», — пишет Dima A.

«Я запутался кто, где, наплодили церквей», — написал Darthbull.

«Епифания в президенты», — иронизирует Юрий П.

«Ими созданная секта. Таким образом ее легитимизируют, как и Нуланд печеньем на вшивом Майдане», — добавил Андрей Андрей.

«Все логично… Сами замутили этот шабашик в колыбели православия — сами инспектируют… Им на*рать на нас… Колония… Но мы должны ВСЕ хорошенько запоминать, и в момент Ч показать кровососам кузькину мать — копим силы и не теряем духа!!! Все вернётся на круги своя…» — отметила Mila M.

«Наверное, отдаст приказ отжать ещё храмов канонической церкви», — добавил Влад.

«Так это же их проект, всё как по конспектам, как и остальные все проекты, направленные на раскол ВО ВСЕХ СФЕРАХ», — добавил Roman.

«Карманная церковь, тю, а что мы хотели… Для колонии только так. Все должно быть искусственно созданное, хорошо управляемое, покорное и упоротое… Как ПЦУ», — подытожил Babyboo.

Pomisna.info Энтони Блинкен и Епифаний (Думенко)

Украинский политолог Елена Дьяченко на своей странице в социальной сети Facebook относительно встречи Блинкена с Епифанием Думенко отметила следующее: «Власть в плане визита Блинкена приготовила ему встречу с Епифанием… Такой подход ярко характеризует текущую власть: своих избирателей среди верующих других конфессий она не видит. Возможно, небезосновательно. И раз власть самоопределилась по пункту своей целевой аудитории размером в несколько верующих (из ПЦУ, напомню, вышел Киевский патриархат с 5 тысячами приходов, из которого и планировалась ПЦУ как проект), это ее самоопределение стоит уважать».

Встречу государственного секретаря США с главой ПЦУ также прокомментировал в своем телеграм-канале бывший депутат Рады Игорь Мосийчук: «Отдельная встреча госсекретаря США Блинкена и его заместителя Нуланд с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием не только в очередной раз демонстрирует, кто является политическими родителями этого церковного проекта, но и объясняет, почему ПЦУ так осторожно критикует содомию и ЛГБТ-активистов. Господин с митрополии не велит, ведь посредством грантов содержит ЛГБТ-сообщество…».

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Напомним, в 2018 году при подаче бывшего президента Украины Петра Порошенко украинские раскольники объединились и стали называться Православной церковью Украины (ПЦУ). В начале 2019 года ПЦУ была «легализована» патриархом Константинопольским Варфоломеем. В начале 2021 года бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что позаботился о том, чтобы Соединенные Штаты поддержали международное признание украинских раскольников — так называемой Православной церкви Украины.