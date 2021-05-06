Президент Украины Владимир Зеленский 5 мая заявил, что ко Дню независимости (к 24 августа) вакцину от COVID-19 должна получить большая часть жителей Украины, нуждающихся в вакцинации от коронавирусной инфекции.

Torange.biz Вакцина

«Темпы вакцинации необходимо увеличивать», — добавил он.

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Заявление Владимира Зеленского в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Верховной рады Вадима Рабиновича под соответствующей записью. Также новость обсудили зрители канала «Перший незалежний» («Первый независимый») в социальной сети Facebook. Многие попросили напомнить, от кого именно официальный Киев «не зависит». Иные указали на то, что не хотели бы прививаться теми препаратами, которые завезены в страну.

«От кого не зависим, напомните, пожалуйста», — попросил Александр Х.

«Я за вакцинацию Украины, но только антинацистской вакциной, если такая уже есть», — добавил Грант Т.

«Почему не ко Дню защиты детей или к Троице? Какая взаимосвязь именно с этим праздником?» — задалась вопросом Валентина Ш.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

«Ко Дню независимости… от кого?!» — спросил Николай Ч.

«Спутник» завезешь? Тогда согласны!» — добавила Анастасия С.

«Ко Дню независимости какой страны, США?» — спрашивает Лина Аль-В.

«Это звучит как наказание», — добавил B. Viktor.

«Прикол дня — почитала этапы вакцинации: 4-й этап — заключённых будут вакцинировать, потом ещё 5-й этап, и только после, может быть, и до обычных граждан очередь дойдёт… У меня назрел вопрос — с какого я должна идти после зека???» — возмутилась Мария Р.

«Год не стал уточнять», — отметил Алексей К.

«А почему День конституции пропустили? Тоже праздник. Надо и к нему что-то приурочить…» — пишет Лилия Т.

«Индийской вакциной, а в Индии по 300 тысяч в сутки прирост больных, и никакая «Ковишилд» им не помогает… или «Астразенека», от которой в Норвегии 30 человек дуба дали после этой вакцины… и после всего этого мы не подопытные кролики???» — задается вопросом Константин К.

«Пускай к Дню независимости порадует своим уходом», — призвал Yaroslav V.

«Дайте умереть своей смертью! Или у вас цель ко Дню независимости выкосить нас всех?» — спросила Светлана Б.

(сс) Whispyhistory Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

«Вот всех, кто считает, что мы независимые… пусть и прививают!» — написал Валентин С.

«Ну почему они все живут в параллельном мире?» — не понимает Петя З.

«Интересно, чем вакцинировать, вишневым компотом?» — спросил Сергей С.

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Напомним, ранее министерство здравоохранения Украины отказалось сообщать, сколько и кто из депутатов нынешнего созыва Верховной рады был вакцинирован от коронавируса.