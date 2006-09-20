Санкт-Петербург, 20 сентября, 2006, 18:48 — ИА Регнум. Петербургский филиал Российского фонда федерального имущества ( РФФИ ) планирует 24 октября 2006 года провести аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО "Акционерный Банк "Россия". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РФФИ, на торги выставляется 63 873 именные акции, что составляет 2,929% от уставного капитала. Стартовая цена госпакета акций - 100 809 367 рублей. Заявки от претендентов принимаются до 19 октября 2006 года.

АБ "Россия" зарегистрирован Центральным банком РФ 29 декабря 1991 года. Совладелец и председатель совета директоров банка - Юрий Ковальчук. В сентябре 2006 года совет директоров дочерней компании банка "Россия" возглавила бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева .