The Washington Post выпустила новость с названием «Силачи, которые подружились с Трампом, получили холодный приём от Байдена». «Российский Путин и китайский Си получают более жесткое отношение, пока большинство фаворитов бывшего президента просто игнорируются», — пишет издание. Пользователи социальных сетей обсудили такую политику президента США Джо Байдена в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп и Джозеф Байден

Большинство комментаторов положительно отнеслось к изменениям, сказав, что им нравится Байден как президент и лидер. Пользователи в очередной раз обрадовались, что «предыдущий парень» (Дональд Трамп. — Д.С.) больше не возглавляет страну.

«Потому что президент Байден не предатель», — считает @rockinrib7970.

«Хорошо, так и должно быть. Трамп — собственность русских», — прокомментировал @Rover1Ram.

Не раз «друзей Трампа» назвали диктаторами, с которыми не стоит сотрудничать.

«Это хорошо! Турецкий диктатор никогда не должен иметь возможности позвонить американскому президенту и попросить вывести войска из определенной местности, чтобы они могли убивать местных жителей и красть их землю. Я рад, что Трамп управляет лишь своими поклонниками, а не Америкой», — пишет @mello6789.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Фавориты Дональда Трампа — диктаторы и авторитарные правители. Они антиамериканские отморозки, которым мы должны и дальше противостоять», — заметил @RigganRVA.

Пользователи отметили, что политика в отношении России и Китая в целом не поменялась, а местами Трамп показывал большую силу, чем Байден.

«Трамп был жесток с Китаем, помните, когда он заставил свою внучку петь китайский национальный гимн для Си, чтобы поразвлекаться… Вот это настоящая сила!» — отметил @FShitpaws.

«Американцам нравится иметь врагов, ведь, если они не будут смотреть наружу, им бы пришлось смотреть внутрь страны, а результат был бы не таким уж хорошим. Не важно, что их страна — главный враг мира и спокойствия, до тех пор, пока им есть кого ненавидеть», — считает @Captain54672005.

Комментаторы предположили, что ничего страшного в игнорировании «фаворитов бывшего президента» нет, ведь Трамп может им просто позвонить по телефону и успокоить.

Некоторые пользователи обеспокоены не изменением курса внешней политики, а тем, что представителей некоторых государств, в том числе российского президента Владимира Путина, назвали «силачом».

Удо Кеплер. Дядя Сэм спит после трудов. 1895

"Я бойкотирую любую статью, в которой диктаторы и фашисты называются влиятельными людьми и силачами. Вы знаете почему», — прокомментировала @sekritfangirl.

Несколько раз в комментариях Россию и Китай выставили злодеями.

«Китайское правительство — дьявол, который грабит народ», — пишет @shiiliu.

«Ой, Люцифер бы Путину позавидовал», — считает @natyo357.

Среди пользователей нашлись и те, кто не согласился с проводимой политикой, предположив, что Россия и Китай, объединившись, могут стать угрозой для США.

Minsvyaz.ru Флаги России и Китая

«Это глупость и неправильное движение. Это объединит две разные власти и эволюционирует в новую силу, которую сложно будет одолеть», — предположил @AnunbiasedAman.

Напомним, что администрация Байдена обвинила Россию и Китай в нарушении прав человека и предполагаемом бандитизме в отношении соседних государств, а также прекратила несколько сделок по поставке оружия с Саудовской Аравией.