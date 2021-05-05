Еще не бегство американцев с Ближнего Востока, еще не завершение их активного присутствия там, но ускоренное ослабление их позиций. Так можно представить первые месяцы правления администрации Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Тревожная для России картина последних недель в Афганистане симптоматична весьма. Год назад американцы подписали соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе военного контингента США взамен на полный отказ афганских радикалов от поддержки террора и публичное осуждение «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После прихода к власти Байдена талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестали скрывать свои намерения вернуть Афганистан в темное царствие анархии и радикального террористического исламизма. Американцы же уничтожают в эти дни свою технику, чтобы поспешнее покинуть эти недобрые края.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Следует подчеркнуть важность стабильности в Афганистане для России. Об этом мало говорилось, но американское присутствие играло некоторую сдерживающую роль. Их поспешное самоустранение может привести к верховенству агрессивно настроенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Еще Бродский писал сиречь о них: «Бороды и ковры, гортанные имена, глаза, отродясь не видавшие ни моря, ни пианино».

Радикальный хаос Афганистана коснется России прямым образом. Но пока остановимся на безоглядном уходе американцев, невзирая на вопиющие нарушения договоренностей со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это не что иное, как проявление усталости и внутренней слабости.

Российские СМИ представляют Байдена жестким и направленным на конфликт с Россией. Разумеется, есть доля правды в наличии у него антироссийских сентиментов. К этому примешаны и его личные дела на Украине, где его деятельность вместе с сыном Хантером была разоблачена «пророссийскими силами». Кавычки указывают на должную иронию, поскольку главным действующим лицом в предании гласности беззакония отца и сына был Игорь Коломойский, именуемый последнее время в западной прессе «пророссийским олигархом».

(сс) Matt Johnson Джо Байден.

Однако процеженное сквозь зубы (очевидно, не преднамеренное) «угу» в ответ на вопрос журналиста, считает ли Байден президента России «убийцей», едва ли может быть доказательством серьезности намерений идти на конфронтацию с Москвой. Лидер США начал с роли «ядоносца», чтобы подчеркнуть отличие от президента Трампа, но в Кремле стоило бы обратить внимание на конкретные действия Байдена и его администрации. Это не только Афганистан, но и Иран.

Очевидно, переговоры по возобновлению договора с Тегераном должны завершиться благополучно для режима аятолл. По всей видимости, вопрос уже не стоит о том, вернутся ли американцы к сделке. Неясно, сумеют ли иранцы получить от них компенсации за выход из соглашения и санкции. Однако их очевидные дипломатические успехи по отношению к нынешней Америке неоспоримы.

Впрочем, не только дипломатические успехи. Выступая на днях в Конгрессе, глава Центрального командования генерал Фрэнк Макензи сообщил, что с января проиранскими хуситами из Йемена было выпущено по саудовским объектам 150 баллистических ракет, крылатых ракет и дронов. А далее Макензи признал: «Впервые после Корейской войны американские силы действуют, не имея гегемонии в воздухе. В Иране поняли, что им необходимо лишить американцев владычества в воздухе и на море и, к сожалению, им это удается».

Тегеран. (сс) ninara

Пусть никто не сомневается, что военное превосходство США над Ираном абсолютное. Однако тактика иранских «стражей революции», запущенная с первых дней прихода Байдена в Белый дом, приводит к их растущему чувству приближения к победе. При Трампе они такого себе не могли позволить, но сейчас тактика перманентного нажима через своих марионеток начинает оправдывать себя. Речь идет не о технологическом превосходстве, а о перехвате инициативы в психологической войне.

Мы покамест не видим скороспешного бегства американцев из Ирака, Сирии и Аравийского полуострова. Но их чувство усталости — это то, что так отличает администрацию Байдена от самоуверенной команды Барака Хуссейна Обамы. Избегая поспешных выводов, следует обратить на это внимание.