Решение Пресненского суда Москвы принять к производству иск осуждённого блогера Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 5 мая в социальной сети Facebook.

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«Я тоже понимаю, почему оскорбился Лёшка. Он ведь по-честному работает на британские Ми-4, Ми-6, немецким спецслужбам спинку чешет, а на ЦРУ — это так, по мелочи», — шутит Андрей С.

Некоторые комментаторы уверены, что многие спецслужбы очень хотели бы, чтобы с Навальным произошёл какой-нибудь внезапный несчастный случай, это можно было бы использовать в информационной атаке на Российскую Федерацию.

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«Пусть спасибо скажет, что его охраняют, а не передали этого типа на растерзание Западу и их партнерам», — написала Лариса В.

Часть людей предрекла иску Навального совершенно не ту судьбу, которую он сам ожидает. Люди убеждены, что в ходе расследования могут вскрыться ранее неизвестные факты, которые ударят по блогеру-уголовнику.

«Он точно больной. Если по его иску докажут, что он работает на иностранные спецслужбы, то это сдача всех позиций с его стороны. Сук рубит, на котором сам и сидит», — считает Дмитрий Г.

Ряд пользователей отметил, что для того, чтобы убедить в том, что Навальный работает на спецслужбы Запада, не нужно искать серьёзных доказательств. Множество фактов, включая связи с лидерами иностранных государств, указывают на то, что блогер является агентом.

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«Раз переживает за этого бездельника Запад весь. Раз он не работал в России, то кто его финансировал?! Раз он призывал к силовому захвату власти и свержению действующего строя. Что доказывать-то? Личный гость Меркель! Там уши ЦРУ отовсюду торчат. Вот бы добавили ещё за шпионаж, было бы круто!» — поделился своим мнением Игорь Д.

Отдельные пользователи призвали сначала решить вопрос с тем, что многие понесли потери в связи с западными санкциями, которые, в свою очередь, были введены из-за осуждённого блогера.

«Пусть сначала подадут иск на Навального все те, кто пострадал от санкций, введённых из-за него», — предлагает Elena F.

Нашлись и те, которые напомнили, что соверши Навальный те действия, которые он совершил в России, на территории Соединённых Штатов, то про данного гражданина мы бы забыли надолго.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«Если бы рецидивист сакральный был гражданином родины ЦРУ, то за свои дела по законам этой самой родины помимо пожизненного заключения и 30 лет сверху по отбытию такового, он получил бы исков на сумму, которую ни один Билл Гейтс бы не потянул. Но Лёша спокойно продолжает учить своих прихожан свободе по-американски. В том числе и через интернет, который во многих штатах «свободной» Америки для заключённых запрещен», — отметил Олег Д.

Напомним, 5 мая пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая заявила РИА Новости, что орган принял к производству иск осуждённого блогера Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ.