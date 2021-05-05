Заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги с предложением странам — членам клуба G7 выработать «солидарный подход» к России вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 мая в социальной сети Facebook.

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«Неужели, надо постоянно напоминать, чем заканчиваются их «солидарные подходы»?» — возмущается Александр С.

Многие пользователи предостерегли представителей Японии от подобных предложений. Как показала история, все, кто пытались выработать «солидарный подход» к России, заканчивали печально для себя.

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«Наполеон организовал «солидарный подход» на Россию, потом Гитлер организовал, теперь Япония в компанию просится? «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь!» А если подумать? То может оказаться, что не только островов не окажется, но и целые материки накроются «медным тазом». Не лучше ли сидеть каждому в своей «норке»?» — задаётся вопросом Виктор К.

Некоторые пользователи ничуть не испугались тому, что вокруг России объединится целая горстка недружественных стран. Люди считают, что если нашей стране уготована судьба дать последний отпор своему врагу, то они его примут с гордостью.

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«Хотят всем миром пойти на нас? Что же, значит, такая судьба. Земля стряхнёт с себя человечество и восстановится через пару миллионов лет», — поделился своим мнением Александр Р.

Часть людей отметила, что если бы Япония в своё время повела себя более миролюбиво и предложила Российской Федерацию серьёзную цену за Курильские острова, то, быть может, тогдашние власти пошли на поводу Токио. Тем не менее История не знает сослагательного наклонения.

«Подходы и отходы могут быть разными, но с такими подходами не видать им решения территориальных проблем с Россией, как собственных ушей. А ведь при иных подходах и отношениях с Россией всё могло бы сложиться гораздо лучше именно для Японии. Даже такая экономически развитая страна оказалась без подлинного суверенитета и собственного «я». Не зря говорят, что раб всегда боготворит своего рабовладельца», — отметил Абакар А.

Нашлись и те, кто убеждён, что на самом деле Япония не хочет никаких конфронтаций с Россией, но её вынуждают её хозяева.

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«Не нужны Японии никакие санкции против России. То, что они озвучили, ни о чём. Надо было что-то сказать — сказали, не более. Их больше волнует то, что США их втягивают в войну с Китаем и то, что «партнёры» из штатов и ЕС прокатили их с вакцинами по полной. У G7 общих тем (кроме РФ) для консенсуса нет и не будет. Бизнес, деньги, собственные внутренние проблемы. Посидят, попилят бюджеты и разойдутся», — предполагает Tanya A.

Напомним, 5 мая агентство Киодо сообщило, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании министров иностранных дел стран G7 предложил странам — членам клуба выработать «солидарный подход» к России.