Информация телеканала РЕН ТВ со ссылкой на турецкие новостные порталы, согласно которой гражданок Украины, которых обвинили в непристойном поведении из-за обнажённой фотосессии, задержали в Турции, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

«А чем им ещё зарабатывать? Сначала отличились в Эмиратах, теперь поехали в Турцию. Может, кому и повезёт в гарем устроиться. Вот только обидно всё равно. Там их считают русскими», — отметила Татьяна К.

Многие пользователи оказались крайне возмущены поведением девушек. По их мнению, занимаясь подобным в общественном месте, они дискредитируют не только Украину, но и Россию, ведь иностранцам, по сути, плевать на различие населения двух стран.

«Бесит, что на Западе их русскими считают. И опять поднимутся крики, что русские, мол, дикари и не знают культуры, а их женщины… ну вы поняли», — пишет Галина Б.

Некоторые комментаторы заметили, что это уже не первый случай, когда гражданки Украины оказываются в центре международного эротического скандала. Тенденция, уверены граждане, не лучшим образом сказывается на репутации Украины.

«Вот событие! Где их только не задерживали уже. Ну что за страсть такая, раздеваться где ни попадя. Чего только за деньги не сделаешь», — указал Михаил А.

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«Сплошь и рядом подобные новости, где героини — украинки. Это что, долгосрочное влияние Майдана на своих девушек, которых так и тянет к эксгибиционизму? Или из-за денег хоть на потолке спать? Тогда будущее у Украины — быть ковриком, о который ноги вытирают», — предполагает Лариса А.

Часть людей призвала других быть более сдержанными и не волноваться из-за подобных случаев. Граждане уверены, что девушки не сделали ничего плохого, а задержание связано с тем, что законодательство Турции просто не идёт в ногу со временем.

«Ну, фоткались девки голые в море. Кому какое дело вообще? Мракобесие за это наказывать!» — считает Роман В.

Нашлись и те, кого данная новость заставила задуматься о том печальном состоянии, в которое погрузилось украинское общество. Люди убеждены, что подобное развязное поведение представительниц Украины говорит о глубочайшем социально-экономическом кризисе в стране.

«Грустно от таких новостей становится. Даже смеяться нет никакого желания. На Западе уже укоренилось, что украинки — проститутки. А ведь это произошло, потому что явление было массовым. Конечно, они в большинстве своём замечательные скромные и достойные женщины, но тенденция просто пугающая. В головах людей не остаётся ничего, кроме денег», — пишет Олег Е.

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Напомним, 5 мая телеканал РЕН ТВ опубликовал информацию со ссылкой на турецкие новостные порталы, согласно которой гражданки Украины, которых обвинили в непристойном поведении из-за обнажённой фотосессии, задержаны в Турции.