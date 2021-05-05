Реакция окружения осуждённого блогера Алексея Навального на законопроект, который внесли в Госдуму, о запрете избираться депутатом лицам, причастным к террористической или экстремистской организации, вызвала обсуждение в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов высказали свои мысли по этому поводу 5 мая в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дорога в Кремль

«Навальнисты снова в истерике. Опять обидели Алёшу. А стоило всего лишь внести в Госдуму законопроект о запрете избираться депутатом лицам, причастным к террористической или экстремистской организации. Тут к месту вспомнить, как сторонники Навального били полицейских, призывали к насильственной смене государственного строя. За последние два года набралась куча дел, которые нельзя было не заметить, но нет же, они будут утверждать, что закон направлен против всех оппонентов Путина. С этим ещё можно было бы спорить, если бы не очевидный факт, что его внесли на рассмотрение представители всех фракций, т. е. оппозиционных тоже, а разработан документ думской комиссией по расследованию иностранного вмешательства в дела России. В свою очередь, депутаты руководствовались пожеланиями граждан, которые поддерживают усиление ответственности за экстремизм и терроризм», — пишет автор канала в Telegram «Андрей Вышинский».

Многие Telegram-каналы пришли к выводу, что сторонники и поклонники Навального просто перепутали и приняли данный законопроект за персональный запрет, направленный против них, хотя его целью является лишь недопущение к власти радикалов и террористов.

«Примечательно, что многие оппозиционные комментаторы представляют законопроект как специально направленный против ФБК* (организация, выполняющая функции иностранного агента). Однако если почитать внимательнее, окажется, что в первую очередь речь в законопроекте идёт о том, чтобы оградить парламент от лиц, «придерживающихся крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости, допускающих в своих воззрениях нарушение закона вплоть до совершения терактов и ведения партизанской войны». Вероятно, те, кто думает, что законопроект направлен против навальнистов, также считают, что они относятся к вышеуказанным категориям граждан. Забавно», — написал автор канала в Telegram «Номенклатура».

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Часть людей предполагает, что сторонники осуждённого блогера боятся, что методы их борьбы на улицах российских городов приведут к их недопуску на участие в выборной системе Российской Федерации.

«Навальнята в шоке, что принимают закон, по которому запрещают всем, кто связан с экстремизмом, участвовать в выборах. Но вот только этот закон — народный. Люди крайне негативно относятся ко всему, что связано с терроризмом и экстремизмом. При этом закон уже поддержан всеми фракциями — а это важный показатель. И главное, его инициаторы — члены комиссии по борьбе с иностранным вмешательством, в том числе Пискарев. По сути, навальнята, годами работающие на Запад для подрыва внутренней ситуации в России, понимают, что теперь у них не останется никаких шансов пролезть во власть, чтобы и там заниматься своей деструктивной деятельностью», — предполагает канал «Полковник Трифонов» в Telegram.

Ряд граждан же отметил, что раз такая истерика развернулась вокруг законопроекта о недопуске террористов в российскую власть, то это означает, что команда Навального, возможно, собиралась прибегнуть к чему-то крайне похожему на террористическую деятельность.

«ФБКшники* (организация, выполняющая функции иностранного агента) хором выступили против недопуска до выборов лиц, связанных с террористическими организациями. О чем это говорит? Следующим шагом они планировали террористическую деятельность? Или они пуп Земли?» — пишет Telegram-канал «Лесонавал».

ИА REGNUM Митинг в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года

Другие считают, что ничего окружение Навального делать не собиралось, а просто хочет привлечь к себе максимальное внимания, используя для этого любой, даже мелкий повод.

«Леня Волков снова пытается пустить пыль в глаза и в очередной раз перевернуть смысл происходящего с ног на голову, чтобы показать навальновскую важность. Да что там «закон против Навального», Леонид, Земля вертится, Солнце светит для и из-за него одного. Госдума не спит, не дышит, пока не придумает, чем же еще помешать никудышной Соболь на выборах, которая не то что голоса, подписи без уловок собрать не смогла, только на диване в ЦИКе орала и цирк устраивала. И при этом всем: трусливый дурачок здесь только ты, Леня, сбежавший из страны, собравший там плеяду таких же трусливых существ, которые по ошибке зовутся мужчинами, оставив здесь баб и бросив Навального за решетку. Потому-то такой смелый, что «мразями» разбрасываешься», — написала Леся Рябцева в Telegram.

Нашлись и те, которые отметили, что команда Навального и российских народ смотрит на ситуацию в стране совершенно разными способами. Поэтому поддержки среди населения Российской Федерации данные граждане найти точно не смогут.

«Несистемная оппозиция все не может успокоиться и понять, что Навальный и его прихвостни мало кого интересуют. Казалось бы, последние акции это наглядно продемонстрировали, но унылые хомячки из последних сил пытаются связать законотворческую деятельность с именем отбывающего срок мошенника, ну так, на дурика, вдруг прокатит. Вот теперь пытаются зацепиться за внесение поправок в законодательство о выборах. Плевать они хотели, что их разрабатывали представители всех фракций, как и на то, что нормальным гражданам без нацистских замашек экстремисты у руля государства на фиг не нужны», — считает автор Telegram-канала «Замечательная конспирология».

Duma.gov.ru Государственная дума

Напомним, 5 мая окружение осуждённого блогера Алексея Навального резко отреагировало на законопроект, который внесли в Госдуму, о запрете избираться депутатом лицам, причастным к террористической или экстремистской организации.