Ровно месяц прошел с того момента, как я безуспешно пытаюсь узнать у компетентных источников о начале вакцинации одобренными Минздравом РФ вакцинами «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Вакцины давно приняты к производству Минздравом. Тем не менее в Москве их нигде нельзя, как теперь принято говорить, «поставить». А если на литературном русском — сделать прививку этими препаратами.

Я обратилась по поводу «КовиВака» к разработчикам. В Институте имени Чумакова мне ответили — все передали в Минздрав, вопросы к ним. В Минздраве на мой запрос сообщили — вакцины одобрены, а остальное, мол, дело местных органов здравоохранения. То есть по Москве этим ведает Департамент здравоохранения Москвы. Там на письмо отреагировали так: пришлите официальный запрос, простого письма им недостаточно. А в Минздраве позже пояснили, что вообще-то это вопрос Минобрнауки, они заказчики и в курсе того, когда и где будут прививать интересующими меня и москвичей вакцинами.

Обратилась в Минобрнауки с письмом. Сегодня 5 мая, а первая публикация на эту тему датируется 5 апреля, получила ответ. Комментировать его не буду: все ясно из самого письма. Ничего Минобрнауки не знает. Ни о «КовиВаке», ни об «ЭпиВакКороне».

1tv.ru Цитата из видео В России запущена процедура регистрации третьей по счету вакцины от коронавируса — «КовиВак»

Привожу текст ответа Минобрануки РФ.

«В ответ на ваш запрос сообщаем:

Подведомственным Минобрнауки России ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук» (далее — Центр) разработана вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — COVID-19) КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) и зарегистрирована приказом Минздрава России от 22 марта 2021 г. № 145/20−21 «О государственной регистрации установленной производителем лекарственных препаратов предельной отпускной цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Министерство образования и науки РФ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2020 г. № 816 «О временном порядке распределения в Российской Федерации некоторых лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции» (далее — Временный порядок) Минздрав России определен уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по согласованию распределения между субъектами Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения, возможных к назначению и применению для профилактики и лечения COVID-19, производимых в Российской Федерации. Минздрав России осуществляет распределение лекарственных препаратов между федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с разработанными Минздравом России методическими рекомендациями либо по соответствующему поручению Правительства Российской Федерации.

Информация о вводе в гражданский оборот лекарственного препарата регулярно направляется Центром в Минздрав России во исполнение пункта 5 Временного порядка.

gov39.ru Вакцина от коронавируса «'ЭпиВакКорона'»

Информацией о вакцине Эпиваккорона Минобрнауки России не располагает, потому что разработчиком вакцины выступает Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Снова любимое — «дайте мне справку, что им нужна справка, что вам нужна справка…» Очередная отписка компетентных организаций.