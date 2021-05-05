Снижение информационного потока про осуждённого российского блогера Алексея Навального вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Популярные авторы блогов выложили свои мысли по этому поводу 5 мая в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посадка

Некоторые каналы указали на то, что информационная накачка Навального была столь высокой, что отсутствие серьёзных новостей на протяжении нескольких дней заставляет задуматься о том, не была ли это заранее спланированная акция, и реальной поддержки у блогера-уголовника уже нет.

«Несколько дней уже нет новостей от Навального. Как уже писал, по законам графов, в сеть нужно постоянно посылать сигнал, чтобы она жила. В случае соцсетей — хотя бы два раза в неделю, т. е. раз в 3−4 дня. На наших глазах проходит интересный эксперимент социальной антропологии: как заставить сетевую организацию жить при затухании сетевого узла, который исполнял Навальный», — пишет Telegram-канал «Толкователь».

Некоторые авторы пришли к выводу, что западная поддержка Навального переключила своё внимание на более перспективные направления для борьбы с российской властью. В сложившихся условиях осуждённый блогер остаётся, по сути, в одиночестве.

«А что там Навальный в тюрьме? Уже успокоился и прекратил голодовку? А где многочисленные митинги, анонсированные сбежавшим Волковым? Да уже и Запад о Навальном ничего не говорит. Как-то лихо там убрали его тему из информационной повестки и заменили Чехией. В чём-то Навальному можно и посочувствовать. Его ожидания оказались обманутыми. Он надеялся, что его не бросит Запад, его бросили — посадили. Да ещё и Волков фактически прибрал финансовые потоки к рукам», — пишет Telegram-канал «Андрей Вышинский».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исцеление

Отдельные Telegram-каналы считают, что поддержка Навального сдалась перед желанием пожарить шашлыки на длинных майских праздниках. Кроме того, существует фактор потери части сторонников из-за их бегства с территории Российской Федерации.

«Уже почти неделю профессиональные плакальщики по русскому Манделе уехали на шашлыки и подзабили на «самого больного в мире человека», который как будто по указке неизвестного режиссера перестал страдать и стал простым зэком на овсяной каше. Зато спектаклем с голодовкой воспользовались многие сторонники Навального, ломанувшиеся в западные посольства за политическим убежищем, и западные лидеры, которые теперь, опираясь на твиты этих самых сторонников, грозят России санкциями, запретами и ограничениями. В общем, Навального для решения своих задач используют все — от сельских активистов до президента США. Сам того не желая Алексей Анатольевич стал марионеткой, в которую засунули грязные руки не один десяток кукловодов», — пишет автор канала в Telegram «Лесонавал».

Нашлись и те, кто даже посочувствовал сидельцу. Авторы считают, что Навального использовали все, кто только мог, а итогом стало просто то, что он оказался в тюрьме в полном одиночестве.

«Интересно, а когда навальнята наконец поймут, что их якобы лидер — просто марионетка в руках Запада? Причем им вертят как западные кураторы, так и собственная команда, которой получать спонсорские миллионы намного интереснее, чем поддерживать товарищеские отношения. И в итоге Навального просто разводят, как лоха — то есть так, как он сам привык разводить своих сторонников: обманывая и кидая на бабки. Так, обманом его отправили в Россию — как дополнительный повод для новых санкций. Только вот Навальному обещали, что сидеть ему не придется — он ведь потому и ноет так сильно, что обещали курорт, а не исправительную колонию», — написал автор Telegram-канала «Полковник Трифонов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство

Напомним, 5 мая популярные Telegram-каналы отреагировали на заметное снижение информационного потока вокруг осуждённого российского блогера Алексея Навального.