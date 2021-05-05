Заявление представителей администрации Нижневартовска (ХМАО), согласно которому фотографии с «флагами Франции» на городской площади со стендами, посвящёнными Дню Победы, запечатлели эффект, возникший из-за выбранного ракурса съемки, на самом деле это отдельно взятые полотна в цветах российского триколора, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 мая в социальной сети «ВКонтакте».

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

«Каждый год косяки на День Победы! Опять где-то немецкие самолёты выставили со звёздами. Твари-дизайнеры тиктокнутые», — пишет Юрий Е.

Многие пользователи отметили, что мэрии различных городов ежегодно вляпываются в некрасивые истории перед празднованием Дня Победы. Граждане считают, что проще делать всё централизованно, чтобы исключить фактор «дурака».

«Ни черта не понял. Какой ещё ракурс? Какие отдельные цвета? Не проще ли сразу повесить нормальный флаг?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом scorpion.

Некоторые комментаторы наотрез отказались верить объяснению администрации Нижневартовска. По мнению людей, чиновники действительно перепутали полотна, а ведь всего-то и нужно было повесить сразу красные полотна, с ними не промахнёшься.

«Ой дебилы… И опять спороли чушь, чтобы отмазаться. Отражение Венеры в парах болотного газа. Короче, вы сами виноваты!» — считает Evgeny D.

«Вот придумали отмазу, мол, мы не хотели, а народ-то им и поверил. Ага, сейчас! Логично было бы поступать так: чтобы не путаться, везде вешать наш национальный символ победы — Красное Знамя!» — предлагает Николай И.

Участники штурма Рейхстага (слева направо): К. Я. Самсонов, М. В. Кантария, М. А. Егоров, И. Я. Сьянов, С. А. Неустроев у Знамени Победы. Май 1945 года

Но ряд пользователей заподозрил, что фотограф, который запечатлел «французские флаги», выложил в сеть кадр, который сделать действительно с некрасивого ракурса, да и в значительном отдалении от объекта съемки. Данный факт указывает на то, что целью фотографии была провокация, а мэрия города оказалась действительно ни в чём не виновата.

«А никого не удивило, что действительно, фото сделано далеко и так, что непонятно специально ничего. А раз это сделано специально, то только для того, чтобы дураки повелись», — вынес предположение Леонид П.

Нашлись и те, кто убеждён, что в принципе идея развешивать национальные цвета Российской Федерации на празднике Великой Победы, которая досталась народу Советского Союза, выглядит, мягко говоря, странной и совсем не к месту.

«А какое отношение триколор имеет к Победе советского народа в Великой Отечественной войне? Никакое! В то время триколор был предательским власовским знаменем. Это надо понимать. Знамя Победы красного цвета! Если кто не знал, изучая историю по учебникам Сороса», — указал Богдан Г.

Москва, Красная площадь. 1945

Напомним, 5 мая мэрия в Нижневартовске после появления в СМИ фотографий с «флагами Франции» на городской площади объяснила, что такой эффект возник из-за выбранного ракурса съемки, на самом деле это отдельно взятые полотна в цветах российского триколора.