Большинство граждан Украины называют войну Советского Союза с Третьим рейхом 1941−1945 годов Великой Отечественной войной. Такие данные показал социологический опрос, проведенный Украинской социологической группой. Согласно данным опроса, 60,6% респондентов называют войну Советского Союза против нацистской Германии Великой Отечественной войной, каковой она, собственно, и является. Только 35,4% респондентов назвали эту войну Второй мировой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина превыше всего

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Результаты социологического исследования в социальной сети Facebook обсудили на странице украинской журналистки Олеси Медведевой (издание «Страна.ua»), а также в ее телеграм-канале. Многие отметили, что такой результат был получен, несмотря на активную работу Украинского института национальной памяти (УИНП) в течение последних семи лет. Другие отметили, что лет через тридцать картина будет совсем иная, так как работа УИНП даст свои «плоды», в пользу чего, по мнению некоторых комментаторов, свидетельствует то, что 35% опрошенных считают Великую Отечественную войну Второй мировой.

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«В разрезе регионов интересно бы посмотреть. Хотя, в принципе, заранее понятно. Проблема в том, что, не найдя общее в таких принципиальных вопросах, возникает сомнение в возможности вообще построить что-то совместное, перспективное и развивающееся», — написал Yuri P.

«Они никогда не будут проводить референдумы по одной простой причине. Им не понравится итоги! Именно поэтому нас гнут и натягивают в максимально ускоренном режиме! Даже марш СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был не просто так… Это тест на реакцию. Реакции было 0 практически. Далее будет…» — добавил Алекс К.

Отправка добровольцев дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Львов. 18 июля 1943

«ВОВ (Великая Отечественная война. — М. Р.), она была, есть и будет… для всех адекватных людей», — пишет Светлана В.

«Если взять еще разрез по регионам, то на Западе за ВМВ (Вторую мировую войну. — М. Р.) будет более 80%, на Востоке и Юге — другая картина», — считает Станислав Ч.

«35% уже созрели для отрицания ВОВ (Великой Отечественной войны. — М. Р.)…» — добавил Дмитрий В.

«И это после 7 лет тотальной пропаганды!» — пишет Виталий В.

«Считаю, что больше, ведь многие просто не хотят отвечать, а вообще, только вдумайтесь в этот анекдот бандеровский, который они пытаются навязать уже 7 год, но всё тщетно, они воевали за Украину, под фашистскими флагами», — отметил Лаки Лучано.

«Довольно неплохие результаты, невзирая на семь лет вливания в общественные мозги совершенно других представлений о нашей истории», — отметила Dina L.

«Вот 8 мая вообще непонятный праздник. Кто с кем должен примиряться? Потомки тех, кто сражался с фашистами за свою родину, теперь должны с этими фашистами примириться? Судя по всяким маршам и зигующим членам в нашей стране, оно так и есть», — написала Влада В.

«Даже эти 35% уже нехорошая цифра. Показывает их старания за 30 лет», — пишет Дмитрий Н.

«Отрадно, что многие украинцы, несмотря на все потуги вятровичей и ко, всё же не лишились рассудка. По крайней мере, касательно таких вопросов», — добавил Sleepy Bear.

Современные бандеровцы

«Ну так через 30 лет будет так, как хочет Вятрович. Пропаганда сделает свое дело. Он еще доживет до этих счастливых для него дней», — подытожил Александр A.

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Напомним, в Одессе 2 мая полиция задержала мужчину, который был одет в одежду, на которой была изображена символика Советского Союза. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Вместе с тем 28 апреля в центре украинской столицы прошел марш в честь дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из участников которого вскинул руку в нацистском приветствии. Его действия полиция квалифицировала как «мелкое хулиганство».