Население Украины находится в нищете из-за отсутствия качественной декоммунизации. Об этом заявил украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Снос памятника Ленину

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Заявление эксперта в социальной сети Facebook прокомментировали читатели страницы депутата Рады Вадима Рабиновича под соответствующей записью. Многие раскритиковали политолога, порекомендовав ему провести декоммунизацию посредством разрушения всего, что было построено в стране при СССР.

«Ну, так пусть начнут декоммунизацию с домов, построенных в те года, предприятий и транспорта, что с тех пор на наших дорогах. Сами ничего построить не могут, а всё им мешает прошлое», — написала Татьяна Г.

«Перво-наперво надо расхерачить Днепрогэс! Потом все АЭС! Потом развалить все школы, построенные до 1991 года! А потом остальное рухнет само… Господи! Воистину, если ты хочешь наказать людей, ты лишаешь их разума!..» — отметила Лариса Ф.

Днепрогэс, 1930-е

«Выселить его из квартиры… построенной коммунистами… отключите газ, свет, воду… запретите ездить в метро и др. транспорте… это же всё сделано коммунистами… пусть создаст хоть что-то… своими руками… и живёт в свое удовольствие… где-нибудь в схроне…» — добавил Николай Ч.

«Этих трутней надо просто снять с соросовской кормежки — и моментально исчезнет необходимость менять таблички…» — пишет Iryna D.

«Последствия медреформы и декоммунизации налицо. Психически больные люди управляют государством, занимают высокие посты в министерствах. О чём можно говорить», — задалась вопросом Нила С.

«Я считаю, что в своё время плохо работали психиатры», — отметила Татьяна Д.

«В нищете виноваты памятники…» — отметила Татьяна С.

«Где же вас таких делают? И главное — кто?» — спросил Владимир М.

«Почему все говорят о декоммунизации и никто о демайданизации, дерогулизации, десоротизации, деслуганародазации??» — задается вопросом Геннадий М.

«А этому «деятелю» никто не объяснил, что страна только тогда бывает богатой, когда работает экономика! Хотя ему что объясняй, что не объясняй, толку не будет. Вот выгонят его с теплого места, на котором он ничего не делает, а только вредит, может, тогда поймет, что такое жизнь. Но, скорее всего, не поймет, будет искать руки, ноги и другие органы Москвы», — пишет Анна Х.

Бедность

«Отключите ему советское электричество и газ», — призвал Николай С.

«Гербы Украинской ССР со зданий посбивали, теперь осталось здания, построенные при Союзе декоммунизировать и разрушить до основания… Тогда заживём богато и счастливо!!!» — добавил Александр Б.

«Ага, все города снести и жить в руине. Вот это настоящая декоммунизация», — резюмировал Владимир Л.

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