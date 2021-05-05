Против строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) решительно выступает администрация президента США, заявил 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

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Заявление американского политика в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие из комментирующих вспомнили об американском сжиженном газе, а также задались вопросом, где США, а где газопровод «Северный поток — 2».

«Не хотят США, чтобы газ для потребителей в Украине был на 30−45% дешевле, наверное, имеют долю в «Нафтогазе», вот и выступают против «Северного потока — 2», — предположил Василий С.

«Всё правильно, американский сжиженный в каждый дом по 500 баксов!» — добавила Светлана Т.

«Где США, а где «Северный поток». Куда ни влезут — там и война», — отметила Александра К.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

«Конечно, против. Кто бы сомневался! Лучше свой, более дорогой, СПГ (сжиженный природный газ. — М. Р.) европейцам впаривать! Как говорил Савва Игнатьич (один из героев фильма «Покровские ворота». — М. Р.) — вот где хунде грабен», — пишет Александр И.

«Конечно, против. Надо же свой сжиженный пропихнуть», — добавил Владимир Б.

А при чем здесь США? Пусть посмотрят, где они находятся и где «Северный поток»!!!» — призвала Таня Д.

«В интересах Штатов Украина 7 лет изображает из себя жертву», — отметила Ирина П.

«А не много на себя берете? Смотрите, не унесете! Это раньше Россия обнимала березку и плакала! А сейчас обнимает «Тополь М» (баллистическая ракета. — О. П.) и улыбается!» — пишет Марго Марго.

«Я думаю, немцам виднее, чем коммивояжерам из ссышиа», — добавил Владимир А.

«И послала Германия эту чепуху со своим мнением в сторону Аляски», — иронизирует Сергей Сергеевич.

«Господа американцы, вы запоздали! Газопровод будет — Украина потеряет 3 млрд на транзите!!! Назло соседу корову продам! Доборолись? Начал Ющенко — требовал справедливой цены на газ, говорил, что лучше топить соломой!» — написал Sergiy K.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

«Завидуйте молча… То-то вы и придумали про войну, которую якобы Россия хочет начать», — отметила Алёна В.

«Надо всем свой дорогой сжиженный газ впарить», — пишет Валерий К.

«А чем подводный газопровод мешает птичкам?» — удивляется Сидор К. В.

«Заварить наглухо трубу через Украину!!!» — призвала Liubov V.

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Напомним, 4 мая глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что причин для остановки реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» из-за иска экологов из организации NABU нет.