Чёрствый пряник, попавший в подарочный набор от губернатора Тюменской области 94-летней женщине — ветерану Великой Отечественной войны, ударил взрывной волной по социальным сетям России. Стыд, позор, глава региона расстроен, а производитель пряника отказывается верить в происходящее.

Gubernator.admtyumen.ru Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече участников предварительного голосования «Единой России»

«Чтобы вас дети так кормили»

Видео с «каменным» десертом облетело все соцсети страны. На нём родственница ветерана из Абатского района безуспешно пытается отрезать ломтик пряника ишимского производителя «Сибирское лукошко». Кондитерское изделие, подчёркивает тюменка, принесли в подарок ко Дню Победы как знак признательности от губернатора. Дата изготовления на продукции — 20 марта 2021 года, но по состоянию словно 1921 года, отмечает женщина на видео. И его только топором осталось рубить.

«Мы уже пытались здесь уже отрубить кусок. Этот пряник, наверное, нужно отправить губернатору обратно. Пусть сам с этим пряником чай пьёт», — итожит на видео родственница женщины-ветерана.

Соцсети, рассматривающие любой инцидент через увеличительное стекло виртуальной реальности, разразились гневными комментариями. Губернатору Тюменской области Александру Моору, от имени которого раздаривают в апреле-мае продуктовые наборы, пожелали ишимским пряником подавиться, а ветеранам советуют главу региона чёрствыми подарками закидать.

«Чтобы вас дети так кормили под старость лет! Проклятые чинуши!» — пишут в паблике «Тольятти» социальной сети «ВКонтакте».

»Зубов всё равно нет. Размачивайте. Дарёному коню в зубы не смотрят», — советуют в группе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск».

Цитата из видео родственников ветерана Подарочный пряник для ветерана от губернатора Тюменской области

«Кушай, беззубая 94-летняя бабуля, на здоровье и военные сухари вспоминай», — реагирует телеграм-канал «Страна оленья».

«Тем, кто строит пряничные домики на Лазурном берегу, обиды стариков за такие подарки непонятны», — комментируют ситуацию в паблике «Ишим пере Подслушано».

«Мы все очень расстроились»

Губернатор Тюменской области Александр Моор оперативно отреагировал на ролик, выразив сожаление и массу извинений по поводу чёрствого подарка.

Александр Моор, губернатор Тюменской области «Каждый год мы делаем подарки нашим ветеранам к 9 мая. В них есть разные продукты. В основном они находятся в упаковке, дающей продолжительный срок хранения: от полугода до двух лет, — всего десять позиций. Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно. Они хотели сделать подарок более разнообразным и включили в него ишимский пряник, который, как любая «живая» выпечка, долго не хранится. Такие пряники дарят ветеранам третий год подряд, в предыдущие два года мы об этих пряниках слышали только хорошее. Мы все очень расстроились, когда увидели в интернете сухой пряник из подарка. Мои коллеги разбирали эту ситуацию с руководителем малого предприятия, выпекающего эту продукцию. Он тоже очень переживает из-за случившегося. Станет искать причину. Ну, а мы учтём этот опыт и в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может».

Покаяние было принято. Кто виноват — ищут, что делать — известно. В 2021 году более 6,3 тысячи участников Великой Отечественной войны и вдов участников в течение апреля-мая получают продуктовые праздничные наборы, собранные с учётом пожеланий ветеранов. Все их проверить и обновить сейчас нереально.

«Коробка больше самого пряника. Просрочку засунули в новую упаковку, и вуаля», — предполагает комментатор в паблике «Подслушано Татарстан».

Kremlin.ru Губернатор Тюменской области Александр Моор

В группе «Ишим пере Подслушано» местная жительница пишет, что просроченных продуктов в наборе нет. Кроме того, после публикации скандального видео остальные подарки ветеранам собираются уже под руководством мэра.

«Тюменский губернатор Александр Моор вынужден был прервать неравный бой с лесными пожарами, съедающими в эти дни регион, чтобы лично принести извинения ветерану, которому прислали в продуктовом наборе задубевший от высохшего пота ишимских пекарей пряник. Пряник попал в соцсети. Глава Ишима Фёдор Шишкин в конфузе. Моор замер в глубоком пардоне», — иронизирует телеграм-канал «Доктор Комаровский».

«Ветеран достучалась пряником до губернатора», — резюмирует телеграм-канал «Столица древень».

«Все немного перегрелись»

И несмотря на то, что несколько человек в паблике «Типичная Тюмень» подтвердили, что пряники в ветеранских наборах мягкостью особо никогда не славились, ишимский производитель «каменного» пряника Владимир Лукошин считает аферистами авторов видео.

«Не могу назвать авторов другим словом, кроме как аферисты. На видео женщина достает из упаковки половину пряника. То есть они его открыли, он у них сколько-то пролежал. Если оставить молоко без упаковки, то оно быстро скиснет, так же и здесь — упаковка была вскрыта», — прокомментировал производитель видео.

Оправдания Лукашина лишь добавили негатива в адрес «ушлых бессовестных коммерсов».

«Где это видано, что это за традиции такие, чтоб дарили продукты питания, набивая карманы бесстыжим коммерсантам. Сами-то квартиры, машины, недвижимость дарят друг другу, а старикам вон что — пряник», — возмущаются в группе «Подслушано в Тюмени».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветераны

Да что там пряник? Женщина в комментариях в паблике «Тольятти» пишет, что её родственнице-ветерану подарили чёрное постельное бельё на День Победы.

«Простынь чёрная, пододеяльник — наполовину. 92-летняя женщина не понимает тренд. Я тоже не буду спать на такой простыне. Это ужас», — сообщает жительница Самарской области.

«Никогда не забуду, как отцу дали семена каких-то цветов ко Дню Победы. Он никогда не возмущался, а тут он мне сказал, что это насмешка, и мы их выбросили, даже сеять не стали», — пишет участница паблика «Ишим пере Подслушано».

Многие возмущённые чёрствым пряником в подарок считают, что ветеранам сегодня не продовольственные наборы нужны, а лекарства и санатории, доброе слово, уважение и внимание. И не чёрствый пряник душу ранит, а формальный подход к чествованию ветеранов самой страшной войны, которую пока ещё вспоминает человечество. К примеру, в Сургутском районе соседней Югры ветеранов Великой Отечественной войны бессрочно освободили от коммунальных платежей, платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов и капремонт. С пожилых людей таким образом сняли один из поводов для тревоги.

«Как итог: в Абатске все расстроены, производитель пряников переживает, а мы читаем на федеральных каналах про то, какие кровожадные у нас в области люди живут. И ветеранов не чтут, и на жизнь их сухими пряниками покушаются. Я же думаю, что все немного перегрелись. То ли от пожаров, то ли после Пасхи разговелись не на шутку. Кто-то хотел как лучше, а у кого-то получилось как всегда. Давайте в канун 9 мая проявим нашу заботу к бабушкам и дедушкам и покажем, что мы помним и ценим их подвиг», — резюмирует телеграм-канал «Та самая тюменская матрёшка».