Жители Якутии активно обсуждают инициативу общественников о переименовании центральной площади Якутска — уже опубликовано обращение, адресованное руководству республики.

Prok of eva Паятник Ленину в Якутске

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Авторы обращения считают, что к 100-летию основания государственности Якутии необходимо переименовать площадь Ленина в площадь Республики.

«В связи с приближающимся 100-летним юбилеем республики настало время принять поистине историческое решение», — пишут общественники.

В публикации yakutsk_gorod якутяне в большинстве своём выразили протест такой инициативе и настаивают на сохранении исторического названия.

«Я против. Это же наша история. Дети хоть так будут знать, кто такой Ленин. И к чему эта лишняя проблема?» — пишет liliaconst1964.

«Только Ленин достойный. Он создал Великую державу, которой сейчас очень не хватает. Люди ходят, гордятся этой площадью, этим памятником. Сейчас гордиться, увы, уже нечем. Прошу, не нужно лишать хотя бы этого», — обращается cind_ao.

Vadim Zhivotovsky Памятник Ленину. Площадь Ленина, Якутск

Пост о переименовании площади за короткое время набрал более 200 комментариев, и в большинстве своём жители Якутии хотят ничего не менять.

«Хотите площадь Республики, возьмите и сделайте. Это будет точно историческое событие. Привыкли на всем готовом», — советует tuning_restoration_workshop.

«Советская власть нам дала автономию, всеобщую грамотность, электрификацию, успели пожить в развитом социализме, я помню, что такое значила дружба народов СССР. Какая сильная, мощная страна была. И это все хотите предать забвению?» — спрашивает gulnaraandreeva2.

«Не нужно уподобляться украинцам в уничтожении памятников и переименовывать улицы, проспекты, площади, нужно создавать новые», — призывает smirnovaekaterina1949.

Справедливости ради надо отметить, что есть единичные комментарии в поддержку переименования площади.

«Не пойму почему такие отзывы??? Просто добавляют ко второй части площади новое название! По моему красиво», — написала elenapol2015.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми молодежная организация ЛДПР предлагает к 2023 году (300-летию города) переименовать два района Перми — Ленинский и Дзержинский.