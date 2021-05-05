Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, глава МИД России Сергей Лавров совершит рабочий визит в Ереван, где на 6 мая запланированы встречи с руководством Армении. Затем 10—11 мая он будет находиться в Баку. Поездки главы российской дипломатии состоятся спустя полгода после окончания войны 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Согласно официальным сообщениям, в ходе переговоров в Ереване и в Баку стороны намерены «обстоятельно рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие на международной арене». Но приоритетной темой переговоров станет выполнение имеющихся договоренностей по Нагорному Карабаху лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Других деталей не сообщается, хотя по всем признакам нынешний визит Лаврова в Армению и Азербайджан будет сложным. В этой связи отметим несколько факторов, большинство из которых лежат на поверхности. Первый и, пожалуй, главный. Как отмечалось ранее в телефонных разговорах президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, «обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», конфликтующие стороны соблюдают режим прекращения огня, обозначенный в мирном соглашении от 9 ноября 2020 года.

Второй, также оказывающий заметное влияние на ход событий: после завершения второй карабахской войны Ереван и Баку оказались в принципиально разных политических ситуациях. 25 апреля Пашинян ушел в техническую отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 20 июня. Визит Лаврова состоится между двумя специальными заседаниями парламента Армении, на которых рассматривается вопрос избрания нового премьер-министра и по итогам которых ожидается роспуск законодательного органа. Не будем сейчас выстраивать прогнозы относительно дальнейшего состояния внутриполитической обстановки в Армении, отметим только то, что состояние политической неопределенности так или иначе оказывает заметное влияние на выполнение сторонами других пунктов мирного соглашения, особенно по части разблокирования коммуникационных коридоров. В Баку ситуация иная. После победоносной карабахской войны Алиев укрепил свое политическое положение и стремится форсировать реализацию договоренностей по Карабаху, выступает с критикой работы трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.

President.az Ильхам Алиев

Третий фактор. Спустя четыре месяца после второй карабахской войны заметно активизировалась работа Минской группы ОБСЕ. Она выступила со специальным заявлением, демонстрируя готовность интегрировать в созданный усилиями России, Азербайджана и Армении интеграционный мирный процесс «на основе известных принципов и элементов». МИД Армении тут же констатировал, что среди «известных элементов» основополагающим является статус Нагорного Карабаха. Франция и США открыто заявили, что считают необходимым обсуждение данного вопроса, Россия считает, что это является «преждевременным». В то же время Азербайджан объявил конфликт «завершенным» и настаивает на перепрофилировании работы МГ ОБСЕ. Москва поддерживает диалог в формате Минской группы, но Лаврову предстоит четче определиться на этом направлении, что будет непросто. Наконец, после того как президент США Джо Байден заявил о признании геноцида армян, могут появиться проблемы в предполагаемом процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также Арменией и Азербайджаном. Не случайно Ереван блокировал участие Баку в заседании ЕАЭС, застопорились переговоры по разблокированию коммуникаций.

Плюс к этому непрекращающаяся информационная война между конфликтующими сторонами, что создает возможности и для внешних манипуляций. Вспомним, как в конце февраля турецкий сайт Middleeasteye.net сообщал, что Москва якобы «рекомендовала армянам обстрелять Баку тактическими ракетами «Искандер», чтобы заставить власти остановить наступление и подписать мирный договор на российских условиях». Вот почему складывается ощущение того, что пока Россия, Азербайджан и Армения завязаны в треугольник карабахского урегулирования, влияние на ход событий пытаются оказывать те силы, которые, как пишет Le Monde, «выискивают зазоры и пустоты в мирном соглашении от 9 ноября 2020 года». Военный союз России с Арменией существует, и это четко регламентировано имеющейся договорно-правовой базой. Исключение составляет миротворческая российская операция в Карабахе. Общественное мнение, как в Армении, так и в Азербайджане, активно обсуждает эту ситуацию, концентрируя внимание на перспективах и вариантах урегулирования карабахского конфликта. Так что нынешние визиты Лаврова в Ереван и в Баку нужно рассматривать не только как логическое продолжение достигнутых 9 ноября 2020 года договоренностей, продвижения процесса их выполнения, но и как попытку внести нечто новое, сообразное складывающейся новой ситуации по урегулированию конфликта.

Mil.ru Российско-турецкий центр по контролю за перемирием

Но что это будет, пока никто не знает: новые предложения еще предстоит обкатать на дипломатическом поприще. Во всяком случае, Лавров должен расставить новые акценты, которые позволят предположить, что активность, которую проявляет Россия в контексте урегулирования карабахского конфликта, направлена в первую очередь на формирование атмосферы взаимного доверия сторон. Без этого движение вперед невозможно.