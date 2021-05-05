Политика в Грузии проникла во все сферы государственной и общественной жизни, и с ней увязывается любое мало-мальски значимое событие, в том числе в спорте.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Грузинский борец UFC Мераб Двалишвили после очередной победы над американцем Коди Стэманном выставил в соцсетях фотографию с картой Грузии и подписью под ней: «Это карта моей страны, часть которой оккупирована Россией». Информацию распространил телеканал «Мтавари».

За такой «смелый шаг» спортсмен заслужил массу одобрений от зрителей телеканала, которые высказали свои мнения на этот счет на странице телекомпании в соцсети Facebook.

«Пророссийские … берите с него пример», — написал пользователь М.Г.

А пользователь Д.Е.С. не преминул упрекнуть тех грузинских спортсменов, которые перешли в российские спортклубы и выступают от имени России.

«Некоторые горе-спортсмены, которые заявляют, что спорт нужно отделить от политики, и выступают от имени России, смотрите, вот таким должен быть каждый грузинский спортсмен, прежде всего любящим народ и страну патриотом, а затем уже спортсменом. Хочу сказать таким спортсменам, продолжайте свою спортивную карьеру там, где хотите, в том числе в России, только оставьте в покое патриотизм и любовь к своему народу», — написал Д.Е.С.

MMAnytt Мераб Двалишвили

Его поддержал Д.А.: «Те, кто поет и пляшет в России, — это продажные люди. Я имею в виду тех, кто говорит хорошее о правительстве России, а не о народе».

«Я всегда ценил тебя, брат, а сейчас это чувство неописуемо», — вылил свои эмоции еще один пользователь.

«Как важно и дефицитно такое», — написал С.М.

«Успехов тебе, Мераб. Так нужно говорить везде», — посоветовал М.М.

Немало было обращений к живущим и работающим в России грузинским спортсменам, которых призывали брать пример с «отважного патриота» Мераба Двалишвили.

Еще один факт, который «заставил» грузинских пользователей соцсетей излить негативные эмоции на Россию, связан с грузинским спортсменом Георгием Шермадини, которого не впустили в Россию.

Как сообщила телекомпания «Пирвели», грузинского баскетболиста, который направлялся на «Финал восьми» в Нижний Новгород, где должен был выступать в составе испанского клуба «Тенерифе», задержали в аэропорту, где ему пришлось переночевать. Также сообщалось, что испанский клуб и ФИБА работают над решением проблемы, но российская сторона о причинах отказа во въезде ничего не говорит.

Сообщение ТВ «Пирвели» моментально подхватили пользователи соцсетей, которые не преминули излить свое негативное отношение к России, запрещающей въезд грузинским спортсменам. Не забыли упомянуть в негативном смысле еще одного грузинского баскетболиста Торнике Шенгелию, который в прошлом году подписал трехгодичный контракт с московским клубом ЦСКА, за что вызвал немало нареканий на родине.

«И это еще не все, а ты позвони Шенгелии. Он там уже «зазвездился» и решит проблему», — посоветовал Георгию Шермадини пользователь Т.Ц.

Были и короткие комментарии с оскорбительными выражениями в адрес России и ее руководства, самым невинным и лаконичным из которых было: «Свинарник».

«Скажите спасибо, что мы отдали вам Торнике», — написала М.Х.

«Взамен на это у нас расстилают красную дорожку перед прибывающими из России деятелями искусства», — упрекнула власти Грузии К.И.

«Ему отомстили из-за Познера», — предположил З.К.

«Это «домашние заготовки» Володи в ответ на пинок Познеру», — согласился с ним З.М.

Цитаата из видео на YouTube Активисты забрасывают яйцами отель где остановился Познер

А пользователь Г.Х. призвал грузинские власти в ответ не пускать в Грузию «российских спортсменов-пьяниц».

Встречаются, правда, редко и более взвешенные комментарии.

«Визы не было у него, поэтому не впустили. В клубе думали, что грузинам виза на въезд в Россию не нужна. До того как написать «сенсацию», вначале разберитесь», — попытался объяснить З.Ц.

«Там нет вины ни России, ни Шермадини. Это ошибка администрации «Тенерифе». Не раздувайте безосновательный ажиотаж. К тому же его уже пропустили через границу», — заявил возмущенным действиями России пользователям Г.Б.

А пользователь Г.Д. обратился к остальным с вопросом: «Не перемешали ли вы спорт с политикой?»

В конце дня стало известно, что проблема с Шермадини решена и ему разрешили въехать в Россию, после чего разгоревшийся в соцсетях ажиотаж стих.