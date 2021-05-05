Бывший президент Пётр Порошенко мог контролировать не менее шести офшорных компаний, через которые проходили транзакции на десятки миллионов долларов, заявили представители международного объединения журналистов-расследователей «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поздравление

Как сообщается, якобы подконтрольные Порошенко компании имели счета в Raiffeisen Bank International. Собственниками ещё одиннадцати компаний, также имевших счета в данном банке, был указан деловой партнёр Порошенко Сергей Зайцев. Через компании, номинально принадлежавшие Зайцеву, семья Порошенко в 2012 году могла купить, в частности, сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона работы Сальвадора Дали за $338,5 тыс. на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

В 2013 году Порошенко якобы использовал компанию Vernon, оформленную на Зайцева, для покупки произведений искусства на сумму 4,8 млн фунтов стерлингов — в основном картин русских художников.

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Расследование журналистов в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua», а также зрители канала «112 Украина». Многие задались вопросом, какой практический смысл в обнародовании данной информации. Многие не верят, что Порошенко когда-то понесет ответственность в связи с теми уголовными делами, которые в отношении него были открыты.

President.gov.ua Пётр Порошенко крестится

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«Что к человеку пристали, это же не золотые батоны», — пишет Александр С.

«И что мне с этой информацией делать?» — задалась вопросом Алёна М.

«Интересно, когда Янукович в 2012 году назначил Порошенко министром, он тогда знал, что он тоже часть преступного режима и правительства Януковича? Или его заставили стать министром?» — спросил Майский Барин.

«Мы давно знаем, что это за человек, но при этом клоуне его никто ни за что привлекать не собирается, даже открытые дела заглохли, а возможно, уже негласно закрыты…» — добавил Игорь Ф.

«Что ему за это будет… а ни хрена…» — пишет Юрий Н.

«А что там обнаруживать, он Айвазовского с европейского аукциона дарил Януковичу», — отметил Andrey L.

«В гробу карманов нет. Пусть уже накупит всё, что сможет, все равно не впрок. Здоровей от таким образом «нажитого добра» еще никто не стал», — добавила Ирина З.

«Сразу видно культурного человека! И матерям не так обидно, что их дети погибли в бумажных пробиваемых доспехах, босые и голодные, с оружием, которое не стреляло, в котлах… Ведь не за золотой батон! А за культурные ценности!!!» — с сарказмом отметила Галина П.

«Поговорили? Вот и хорошо! И дальше народ будет нищенствовать, а свора как купалась в роскоши, так и будет!» — пишет Алла В.

«Естественно. Людям мову (язык.— О. П.) и веру. А остальное — себе любимому», — отметил Владимир О., под мовой и верой подразумевая предвыборный лозунг Петра Порошенко — «армия, язык, вера».

«Та вы шо, та цэ ж гэтьман», — отреагировал Aleksander T.

«Ну и что теперь, только балаболят, и все, уже вторая весна прошла, а посадок нет», — отметил Андрей Андрей, напомнив, что Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал, что «весна придет, сажать будем».

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«Вот не понимаю, как его ещё любит его электорат. Ведь вор ещё тот, брехун, раз сказал, два сбрехав», — недоумевает Антонина М.

«Миллиарды долларов Порошенко патриотизмом не пахнут. Богатеет за счёт обнищания украинского народа», — отметил Владимир С.

«Так хватит Порошенко отмывать! Его пора уже отпевать!» — добавила Марго Марго.

«Зеленский, где ж твойприговор?» — спросила Светлана С.

Отметим, в пресс-службе партии Порошенко «Европейская солидарность» отвергли все обвинения, назвав расследование OCCRP «фейком», который «инспирировал офис президента [Украины]».