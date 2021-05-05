Несколько дней назад Россия и Белоруссия объявили, что они отразили попытку государственного переворота с целью свержения белорусского правительства и убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко. В документальном фильме «Убить президента», транслируемом Белорусским государственным телевидением, некий подозреваемый признал, что принадлежал к группе, возглавляемой высокопоставленными американскими военными, целью которой было устранение белорусского лидера и совершение государственного переворота.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Китайские пользователи сети бурно отреагировали на соответствующий ролик, опубликованный на страничке китайского телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

«С того момента, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани, они просто сняли с себя фиговый листок. Как только цветная революция не увенчалась успехом, они послали кого-то убить президента Белоруссии», — заявил Нин Юньчжоу.

«Сразу прослеживается почерк ЦРУ с этим убийством. Ни с чем не перепутаешь: 634 попытки убить главу Кубы Фиделя Кастро — и все безуспешные», — заявил «Пьянящий лунный напиток».

Многие комментаторы выразили мнение, что США «хлебом не корми» — дай кого-нибудь свергнуть или убить, что делает эту страну самым отвратительным террористическим государством в мире.

ЦРУ

«ЦРУ, вкусившее сладости в Иране, хочет сыграть в еще одну большую игру, но забывает, что российская ФСБ тоже не вегетарианец», — заметила «Зеркало феи Алисы».

Многие пользователи предположили, что и в Китае окопалось много американских шпионов, просто их до сих пор не выявили.

«Вот объясните мне, в чём преимущества от распада? Стать маленькой страной и подвергаться издевательствам со стороны других? Если бы был Советский Союз, никто бы сунуться не смел в Белоруссию!» — выразил свое мнение «Дурак XJ».

Ему вторит пользователь «Время Лозена», который выразил удивление, почему Россия и Белоруссия до сих пор еще не объединились в единое целое и не «осушили болото».

Некоторые пользователи откровенно поглумились над внешним видом признавшегося в покушении на Лукашенко шпиона.

«Вероятно, он очень искусный шпион. Притворился жирным, чтобы не вызывать подозрения», — отметил пользователь Du La Du La Du Du Du La.

Не обошлось и без споров насчет правильного наименования страны. Китайские пользователи разделились на два лагеря — кто-то отметил, что правильно будет Белоруссия, а кто-то — «Беларусь». Благо в китайском языке тоже есть возможность для такого языкового маневра.

ИА REGNUM Минск

«Помнится, год или два назад Белоруссию переименовали официально в Беларусь», — заявил «Мистер Вуду Кот».

Однако китайское центральное телевидение не считает необходимым называть Белоруссию как-то иначе.

Подводя итог, китайские пользователи сошлись во мнении, что США — это преступная страна, правильно Белоруссию назвать Белоруссией, а России и Белоруссии давно пора уже объединиться в единое государство, чтобы никаких проблем больше не было.