После того как в Варшаве прошла встреча лидеров Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии, посвященная принятию 230 лет назад первой польской Конституции (Конституции 3 мая), некоторые российские издания усмотрели в этом «заявку Польши на региональное господство». Однако таких «заявок» Варшава за последнее время сделала немало, но ничем серьезным они не оканчивались. Вот и сейчас, как прокомментировал в интервью Polskie Radio 24 доктор права Себастьян Гаевский, саммит пяти президентов, «как показывает наш повседневный опыт», не произведет «на Россию особого впечатления». И тем не менее определенная интрига в ходе встречи присутствовала, но она разыгрывалась на линии Варшава — Киев.

Сайт президента Польши Зеленский и Дуда

Дело в том, что на совместном выступлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды о будущем Украины говорил не Зеленский, а Дуда. По словам польского лидера, обсуждались вопросы, связанные с безопасностью Украины, ситуацией на востоке страны, проблемой Крыма, «оккупированными» Донецкой и Луганской областями, присутствием и численностью на границе российских войск. В этой связи Дуда сообщил Зеленскому, что Варшава планирует поднять «вопрос Украины и Белоруссии» на предстоящем саммите «Бухарестской девятки, то есть центральноевропейских стран НАТО», который пройдет через неделю в румынской столице. Это первое. И второе. «Мы говорили о предстоящем саммите всего Североатлантического альянса, который через полтора месяца, в середине июня, состоится в Брюсселе, где эта тема обязательно будет обсуждаться, — заявил Дуда. — Прежде всего, это вопрос безопасности Украины, а значит, и безопасности всей Центральной Европы. Это также вопрос формализации пути, который должен привести Украину к членству в НАТО».

President.gov.ua Встреча лидеров Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии в Варшаве

А что Зеленский? По идее, это его тематика, он должен был бы первым выступить с данными тезисами или хотя бы отреагировать на слова польского коллеги. Однако президент Украины, как отмечает украинский политолог Олег Хавич, «на совместном брифинге все больше благодарил: Анджея Дуду — за приглашение на торжества, польский народ — за хорошее отношение к украинскому, а саму Польшу — за постоянную поддержку Украины». Из чего можно сделать вывод, что Зеленский не верит в перспективы, обозначенные польским президентом, Киев волнуют сейчас больше другие вопросы, он мыслит себя в другой парадигме, иначе, чем это пытается представить Варшава. На наш взгляд, складывающаяся ситуация демонстрирует, что впервые после государственного переворота 2014 года Украина становится нужнее Польше, чем Польша Украине. Хотя до сих пор польские власти покровительственно относились к своим украинским партнерам. Варшава на словах клеймила Москву и поддерживала Киев, одновременно высасывая из страны-соседки рабочую силу.

В этом контексте поддержание высокого градуса украинско-российской напряженности было в интересах Польши, однако лишь до того времени, пока в США не сменилась власть и на пост президента не заступил демократ Джо Байден. Потому что новая администрация переместила Варшаву в черный список. Как указывает польский политолог Марек Будзиш, американцы отделались формальной отпиской по поводу торжеств в честь Конституции 3 мая, находясь в Европе, госсекретарь США Энтони Бликен не заехал в Варшаву, как и сопровождающая его заместитель Виктория Нуланд. «Трудно рассматривать это иначе как политический жест дистанцирования Вашингтона от Варшавы, — считает Будзиш. — Это тем более значимо, если вспомнить, что ранее Блинкен общался с главой МИД Польши Збигневым Рау «оптом», в составе министров Вышеградской группы, а до того лишь в феврале по телефону. И это все, что можно сказать об отношениях Варшавы и Вашингтона. Отсутствие кандидатуры на пост посла в Варшаве тоже вряд ли свидетельствует о чем-либо, кроме игнорирования».

Поэтому, утверждает политолог, Польша должна стать «донором безопасности» в Центрально-Восточной Европе, в большей степени наращивать собственные возможности и тратить меньше средств на закупки в США, так как, возможно, «тогда Госдепартамент оценит важность союза с Варшавой». Однако в этом случае Польше нужно «продать» американцам какую-то «угрозу» в регионе, чтобы те заинтересовались польским потенциалом. Таковым в последнее время является только украинский вопрос. Другое дело, нужно ли самому Киеву зацикливать общение с Вашингтоном исключительно на этом. Не похоже. 5−6 мая Блинкен и Нуланд посещают Украину. Накануне их визита на брифинге в Госдепартаменте неназванный высокопоставленный американский дипломат отметил, что «мы все согласны и солидарны с Украиной в отношении российской агрессии, которая является внешней угрозой, но также и внутренней агрессии, с которой она сталкивается из-за коррупции и проблем продвижения вперед в процессе реформ».

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, «очевидно, госсекретарь, отправляющийся в Киев, будет иметь возможность обсудить эти вопросы с Зеленским и другими собеседниками». В свою очередь CNN заявляет, что «некоторые официальные лица опасаются саммита Байдена и президента России Владимира Путина и надеются, что президент США найдет время для встречи с Зеленским перед переговорами с Путиным». Иначе говоря, если Вашингтон снимет с повестки дня фактор «российской угрозы», Киеву придется начать сложный разговор с американцами о преобразовании своей внутренней политики, без чего он не получит новых траншей и кредитов. А это создает «вилку» с двумя опасными вариантами для Польши: либо ее вообще выведут за скобки ввиду отсутствия военной опасности для Украины, либо Киев может попытаться ввести в уравнение Варшаву, предложив в присутствии американцев ей вложиться в восстановление украинской экономики. И тогда Польше придется показать, что ее поддержка Украины носит не только вербальный характер, а имеет ощутимое финансовое измерение.