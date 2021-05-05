В Непале застряла группа туристов из России, в основном — с территории Челябинской области. Они уехали покорять одну из вершин Гималаев и не успевают вернуться в столицу страны Катманду к окончанию международного сообщения с другими странами. Напомним, оно прекращается с 7 мая, а причиной стала пандемия коронавируса. Туристы смогут приехать в столицу Непала лишь 14 мая.

Николай Рерих. Эверест. Джомолунгма

О ситуации граждане проинформировали посольство России в Непале и надеются на помощь. Ситуация не нова, в 2020 году из-за рубежа были вызволены тысячи граждан России, оказавшихся там в момент разгара пандемии и введения странами разных коронавирусных ограничений. Впрочем, её могло не быть. Российские власти ранее честно предупреждали граждан — поездка за границу может обернуться такими вот сюрпризами. Ведь пандемия ещё не закончилась! Прислушались к этому, увы, не все.

Ситуацию с туристами, застрявшими в Непале, активно обсуждают в социальных сетях и на форумах. В основном им сочувствуют, но при этом и пеняют, мол, могли бы подождать более спокойных времён и отдыхать пока в России. Или на Камчатке и в Приморье уже все вулканы и сопки изучили?

На портале 74.ru анонимный пользователь сетует на то, что некоторые граждане будто и не слышали о «короне». «Прутся в разные концы света, а ты потом голову ломай, как их оттуда привезти обратно. И сами рискуют, и других подставляют», — негодует форумчанин. Надо полагать, что сам он вряд ли ломает голову над тем, как вызволить застрявших сограждан из-за границы, но в целом ход его мыслей верный — с заграничным отдыхом пока можно и нужно подождать.

(сс) Royonx Катманду, Непал

Некая Соня в свою очередь считает, что не будет ничего страшного, если эти туристы поживут в Непале. «Там не хуже, чем в Челябинске, продукты подешевле и воздух чище», считает гражданка.

Пользователь под ником Другой Мотоциклист, видимо, решил пошутить. «Пешком пускай идут, в Китай, а оттуда рукой подать до Родины. Путешественники же))», — высказался форумчанин. А некий Гость обратил внимание на слова туристов о том, что никто из них не был готов к такому развитию событий. «У меня нет слов!» — возмущается гражданин. Другой пользователь заявил, что в условиях пандемии и локдаунов такие оправдания туристов звучат не умно. «Логичный финал», — говорит гражданин.

Другой анонимный пользователь отметил, что лучше бы они лазили по местным горам: «Зачем тащиться в такую даль, да ещё и учитывая ситуацию в мире?» Ещё один Гость сетует на русский авось.

«Гнали их палками за границу?» — риторически спрашивает ещё один пользователь. Некий Адольф пишет, что вполне можно было бы поехать в Крым или на Кавказ. «Но нет, их понесло за границу. Вот пусть сами теперь свои проблемы и решают!» — предлагает уралец.

Наталья Н. придерживается того же мнения. «Как улетели, так пусть и возвращаются. За яркими впечатлениями полетели? Пусть хлебают полной ложкой», — считает женщина.

Нашлись, конечно, и те, кто всеми конечностями поддерживает этих путешественников. Сергей М. считает, что они не виноваты в том, что закрывают авиасообщение. «Парни молодцы! Есть желание и возможность — надо использовать». Другой гражданин отмечает, что гордится своими земляками. «Это не диванные-офисные писаки. Настоящие суровые челябинские туристы. Ребята удачи вам. Ждём вас дома!» — сказал челябинец.

(сс) Owngchu1 Палаточный лагерь у Айленд-пик

Женя К. был краток: «Удачи ребятам. Попали так попали». А Маша Р. написала ещё короче: «Молодцы!». Возможно, это была ирония, а может и лучи поддержки.

Некоторые пользователи интернета говорят, что надо ребят спасать. Другие же успокаивают, мол, всё будет нормально. Скорее всего, они правы — туристы скоро вернутся домой. И всё-таки в нынешних условиях поездки в другие страны могут быть чреваты такими сюрпризами. Может, и на самом деле пока оставаться в пределах России? По крайней мере, до тех пор, пока человечество не адаптируется к жизни с новым коронавирусом. Тем более в России есть много чего, где определённо стоит побывать. Оно и безопаснее во всех отношениях.