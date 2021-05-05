В Брянске набирает обороты скандал с участием заместителя мэра Марины Холиной, которая стала участницей ссоры с журналистами во время выездного совещания. Поведение чиновницы попало на видео, вызвало бурное обсуждение со стороны общественности, вплоть до призывов уволить оскандалившуюся Холину. ИА REGNUM попыталось разобраться в данной истории.

Bga32.ru Заместитель мэра Брянска Марина Холина

Конфликт произошел на выездном совещании, где обсуждалась реконструкция территории, прилегающей к автодороге по улице Горького. По имеющейся информации, речь шла в том числе о создании парковки для нужд арбитражного суда, что предполагает и вырубку деревьев. Вполне объяснимо, что данный вопрос вызвал интерес у местных СМИ, которые работали на выездном совещании. Чем Марине Холиной, назначенной заммэра лишь в 2020 году, не понравилось присутствие журналистов, судить не беремся. На видео, размещенном в сети Интернет, дама заявляет, что один из журналистов ей мешает, «напрягает» её и ей «очень неприятен». Она требует отойти от неё подальше — на 2−3 метра. При этом, судя по видео, снимающий встречу человек ведёт себя корректно и вежливо, просто выполняя свою работу. Уже после совещания чиновница позвонила в полицию, пожаловавшись на журналиста, чем спровоцировала ещё больший скандал. Позднее главного редактора сетевого издания «Брянский ворчун» Александра Чернова вызвали в полицию для дачи пояснений.

«Эта чиновница получает зарплату из налогов, которые платит народ. То есть она служит народу. По её надменности и высокомерию этого не скажешь», «Уволить со статьей, такие люди не должны быть во власти ни дня», «Холина, не позорь Брянск!!!», «Холина повела себя глупо и непрофессионально, довести на ровном месте до скандала, который вышел на федеральный уровень, надо сильно постараться. Судя по видео, Чернов действительно просто делал свою работу. Это нормально, записывая или снимая, подходить ближе, потому что уличный шум снижает качество записи и приглушает голоса…», «Гнать в шею таких чиновников», «Вылезла чиновница в свет проблему порешать… а раздула скандал!» — пишут горожане в соцсетях и на разных площадках.

Сам журналист, которого просила удалиться Холина, написал на нее заявление прокурору о воспрепятствовании профессиональной деятельности.

Цитата из видео «ЗамМэра Брянска Холина развела ругань на ровном месте» пользователя Брянский ворчун. youtube.com Марина Холина во время совещания

Когда конфликт вышел на федеральный уровень, на официальном сайте мэрии Брянска появился комментарий довольно странного содержания. В нём Марина Холина заявила, что «именно в момент совещания, когда ещё не были выработаны конкретные решения, я не могла дать комментарии, и, видимо, из-за этого сложилось недопонимание с отдельным блогером». Примечательно, что в комментарии Холиной журналист Чернов фигурирует как блогер. Почему? Вероятнее всего, потому, что в этом случае нельзя применить нормы статьи о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). Вот только есть нюанс: Чернов является главным редактором должным образом зарегистрированного еще в 2019 году СМИ, а не блогером, о чём на сайте Роскомнадзора есть соответствующая запись. В своем комментарии Холина призывает «к конструктивному диалогу все СМИ» и заявляет о готовности «дальше работать, соблюдая все нормы закона о СМИ».

Подобный комментарий вызвал лишь очередную волну негатива в адрес чиновницы, при поведении которой отчего-то вспоминаются бывший саратовский министр труда Наталья Соколова с ее скандально известной фразой о макарошках или же бывшая свердловская чиновница Ольга Глацких с её «государство не просило вас рожать» или иркутская экс-чиновница Ирина Алашкевич, которая грубо высказалась в адрес пострадавших от мощнейшего наводнения в Приангарье, называет их «быдлом» и «бичевнёй». Ещё один муниципальный служащий выпал из реальности, как метко подметил один из жителей Брянска?

Горожане возмущены поведением Холиной и удивлены последовавшим позднее официальным комментарием: «И с каких пор невозможность дать комментарий является поводом для вызова полиции и, мало того, подачи заявления!!! в полицию на журналистов уже после совещания?!», «Как быстро переобулась дамочка. Уволить!», «А что сразу нельзя нормально себя вести?»

Один респондент удивился: «Откуда такую мэр себе в замы выбрал?» А действительно, откуда?

Из данных на официальной странице на сайте мэрии известно, что Марина Эргардовна Холина — уроженка Брянска, трудовую деятельность начинала в ПСБ АО «Брянскоблгаз». Также есть уточнение, что она — «несколько лет занималась предпринимательской деятельностью», а также руководила инженерно-архитектурным бюро, которое участвовало в разработке ряда проектов в Санкт-Петербурге и Москве. С марта по июнь 2020 года Холина работала в департаменте строительства Брянской области, а с июня — руководителем по управлению проектами ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области». Должность замглавы Брянской администрации заняла 5 августа 2020 года, и в этом кресле она среди прочего курирует работу трёх МУП — «Брянскгорстройзаказчик», «Архитектурно-планировочное бюро» города Брянска и «Управление капитального строительства», а также работу комиссии по обследованию зелёных насаждений в городе.

Bga32.ru Глава Брянской городской администрации Александр Макаров (крайний справа) и заместитель мэра Марина Холина

Доходы и имущество Холиной фигурируют в декларации за 2019 год. Так, на тот момент ей принадлежали дом общей площадью 79,4 кв. м, земельный участок площадью 923 кв. м, имелся участок площадью 652 кв. м в долевой собственности, жилой дом в долевой собственности, квартира в безвозмездном пользовании общей площадью 89,3 кв. м. Совместно с несовершеннолетним ребенком ей также принадлежали апартаменты в Болгарии общей площадью 62,3 кв. м. Также в активе Холиной был автомобиль Mercedes-Benz. Доходы за 2019 год не указывались, а за 2020 год пока официально не обнародованы.

Обратимся к указанию в биографии Холиной о том, что она некоторое время занималась бизнесом.

В ЕГРЮЛ за Мариной Эргардовной Холиной записаны только ликвидированные активы. Так, в период с октября 2019 года по 20 марта 2020 года у нее был статус ИП с основным видом деятельности — розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов, а с ноября 2001 по январь 2015 года — ИП с основным видом деятельности «розничная торговля моторным топливом». Помимо этого, ей принадлежало 50% в ООО «Премьер-Ойл», которое также занималось торговлей топливом. Фирма существовала с марта 2015 года и в ноябре 2018 года была ликвидирована по решению налогового органа «в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Вторым владельцем и директором фирмы был Пётр Семеленков. В активе последнего на сегодня — действующий статус ИП (производство штукатурных работ), а также 50% и пост директора в ООО «Техно лайн», которое было создано в 2007 году для ремонта компьютеров и периферийного компьютерного оборудования. Совладелец — Александр Диомидов.

Любопытный факт: в январе 2013 года индивидуальный предприниматель Холина фигурировала в решении суда по иску управления имущественных отношений Брянской области о взыскании 1 643 959 рублей 21 копейки долга за арендованный земельный участок. Участок, кадастровый номер которого фигурирует в деле, был передан ей управлением в августе 2010 года в аренду. Площадь надела — 3 тыс. кв. м, расположен он, судя по кадастровой карте, в Володарском районе Брянска (кадастровый номер — 32:28:0023558:8) и предназначен для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства. Кадастровая стоимость участка — более 5,5 млн рублей. Находится ли он в аренде у Холиной на сегодня, неизвестно.