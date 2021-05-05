3 мая индийско-американский эксперт по инфекционным заболеваниям Радженда Капила скончался после заражения новым коронавирусом в Индии. Он являлся специалистом по инфекционным заболеваниям, специализирующимся на COVID-19. Перед отъездом Капила сделал две инъекции вакцины Pfizer, но, к сожалению, быстро заразился индийским штаммом нового коронавируса в Индии и умер.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo активно обсудили столь резонансное событие, которое доказывает, что вакцинация от коронавируса не является панацеей на все случаи.

«Можно сказать, погиб при исполнении, умер достойной смертью, мужественно. Беспокоит другое — индийский штамм вируса слишком лютый», — заметил пользователь «Болельщик «Милана» в Лояне».

Cowboy67 заявил, что новость ужасна, поскольку демонстрирует всему миру, что никто не может быть защищен, даже если он занимает высокую должность, имеет статус и привит современной вакциной.

«Это действительно очень плохие новости. Теперь, когда территория заражения в Индии настолько велика, я не знаю, насколько сильно мутировал вирус. Мы должны немедленно прекратить рейсы и эвакуировать китайцев из этой страны. При чем нужно действовать решительно. Совершенно точно, последствия будут действительно катастрофические…» — уверен Nine9.

(сс) Sumita Roy Dutta Центр вакцинации против коронавируса в Индии

Однако некоторые комментаторы поспешили успокоить чрезмерно взволнованных пользователей. Что не все так страшно, хоть смерть профессора действительно трагична и печальна.

«Профессору в этом году было 83 года, он страдал тяжелым диабетом и пороком сердца. Он поехал в Индию, чтобы позаботиться о своем больном тесте. Он заразился вирусом во время своего пребывания в Индии, но симптомы не были серьезными и не требовали использования аппарата искусственной вентиляции легких. Хотя было сделано две инъекции вакцины Pfizer, вакцина не является волшебным лекарством и не может сделать смертных невосприимчивыми ко всем болезням. Перед лицом болезней и бедствий люди такие маленькие, и ученые не исключение, увы, RIP», — прокомментировала Daisy21MS

Были и те пользователи, которые выражали неприемлемое злорадство по поводу гибели профессора, мол «так и надо этим индусам и американцам». Однако большинство проявили благоразумие и обратили внимание, что ситуация говорит лишь о том, что индийский штамм куда более опасен, чем любой другой, а Индия находится по опасному в данном случае соседству с Китаем.

«Всегда говорилось, что вакцины не являются стопроцентной защитой (любая вакцина), но этот инцидент напоминает нам об ужасной мутации вируса, поэтому, пожалуйста, не относитесь к этому легкомысленно! Друзья, даже если вы вакцинированы, маску все равно нужно носить, а руки — часто мыть», — заявил «Благословенный бог Лан».

«О чем это говорит? Штамм вируса для Индии может привести к бесполезности существующих вакцин? Не смею думать даже об этом, это ужасно! Это какая-то очередная глава Resident Evil!» — заметил пользователь «Умею понимать», ссылаясь на известную серию компьютерных игр и фильмов («Обитель зла») про зомби-апокалипсис, вызванный утечкой вируса из лаборатории.

Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons Вакцина Pfizer

Некоторые комментаторы с опасением заметили, что уже зимой и осенью мутировавший индийский штамм вируса доберется до других стран и распространится по всему миру, поэтому без очередной изоляции миру не обойтись.

Здесь же стоит отметить, что, помимо вируса как реальной угрозы (никто не оспаривает опасности и существования вируса), есть вирус как инструмент наживы посредством тотальной вакцинации всех и вся. Глобальная «фарма» хочет денег, и она их получает.

А есть вирус как политический и мироустроительный инструмент, направленный на преобразование мира под новые определенные стандарты. И это самое главное. Если это так, то новые штаммы вируса будут появляться постоянно, а границы продолжат оставаться на замке. А надежа на спасение будет ложиться на все новые и новые варианты вакцин.