Постановление на интернет-портале правовой информации, согласно которому правительство России установило временный запрет на вывоз гречки из страны, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на рынке и не допустить резких колебаний цен, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 5 мая в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Гречка

«Ну, так надо запретить ещё вывоз топлива, газа, электричества и переводы свыше $10 тыс. Глядишь, и жизнь наладится», — предполагает Игорь К.

Многие пользователи считают, что данные меры не приведут к реальному снижению цен на гречку. Люди убеждены, что если бы метод действительно работал, то его бы применяли и к другим экспортным продуктам.

«Временно запретили. Да хоть навсегда запретят, всё без толку. Всё равно цена не снизится. День за днём всё дороже становится», — считает Abubakr S.

Некоторые комментаторы считают, что запрет на вывоз гречки может привести к росту цен на зерно, а также способен создать серьёзный дефицит этого вида товара на полках российских магазинов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гречка в магазине

«Эта мера нашего правительства приведёт к снижению инвестиций в такие культуры, что приведёт лишь к дефициту и опять же к росту цен. Цены на продовольствие растут во всём мире. Во многих странах правительства подымают зарплаты или просто раздают деньги в период пандемии коронавируса, сглаживая все трудности. Но только в России, вместо повышения зарплат и реальной помощи населению, борются с ростом цен. Это бесперспективный путь. Мы это проходили. Старшее поколение помнит, к чему это привело. Нужно не с ценами бороться, а с низкими зарплатами граждан России», — уверен Юрий Ф.

Часть пользователей указала на то, что российские власти всё время ходят вокруг да около, но всё время избегают того, что гражданам страны пора повышать реальные зарплаты или выдавать им фактическую помощь в сложившихся непростых условиях.

«А может быть, уже проиндексировать реальный доход населения и сбалансировать спрос и предложение? Рост цен ведь не от хорошей жизни. Экономика высушена окончательно. Спрос постоянно падает, а производителю, да и всей цепочке до прилавка, на что-то необходимо жить. Так что при минимальном спросе только высокой стоимостью можно как-то удержать уровень доходов. Иначе обвалиться всё. При растущих тарифах на коммуналку и ценах на ГСМ, работать в убыток — прямой путь к банкротству. Или у нас решили действительно всё обнулить? Не потому ли так много возникло банкротных бюро?» — задаётся вопросом Boris S.

Нашлись и те, кто указали на то, что в мире после решения правительства России может возникнуть дефицит гречки. Если это произойдёт, то другим государствам придётся искать замену главному поставщику.

«Крупнейшим производителем гречихи в мире является Россия, в 2016 году она произвела почти половину мирового производства культуры. Теперь миру придётся как-то жить без российской гречки», — написал Владимир З.

Напомним, 4 мая на интернет-портале правовой информации появилось постановление, согласно которому правительство установило временный запрет на вывоз гречки из России, чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.