Победа гражданки России Тамары Тансыккужиной в борьбе за титул чемпионки мира по международным шашкам в Польше вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свои эмоции по этому поводу 5 мая в социальной сети Facebook.

Игнатий Щедровский. Игра в шашки

«Молодец, блестящий поединок. Стальные нервы, которые позволили довести начатое до конца», — написала Marina S.

Многие пользователи оказались искренне рады победе представительницы России на международном чемпионате. Люди убеждены, что гений российской шашистки не смогли затмить даже провокации организаторов, которые убрали флаги Российской Федерации прямо в ходе игры.

«Молодец! Показала крысам место. Умница, так держать. Здоровья вам, Тансыккужина! А поляки уже так прогнулись перед Америкой, что можно видеть зад невооруженным глазом», — указал Раиса Р.

«Молодец! Утёрла нос организаторам! Как не вылёживались, а сбить с курса на победу не получилось», — считает Алла К.

Некоторые комментаторы указали на то, что провокационные действия польских организаторов чемпионата мира были подготовлены заранее и ставили перед собой цель не только помешать победить российской шашистке, но и унизить нашу страну в глазах мирового сообщества.

«Молодец, хотя организаторы продумали и старались выбить из колеи. Вы всё равно оказались выше. Под табличкой за столом, где проводилась игра, была заготовлена и другая табличка без символики нашей страны, то есть это действие было предусмотрено и подготовлено», — подозревает Иван Т.

Ahsoous Тамара Тансыккужина

Часть людей отметила, что польская шашистка решила не идти на поводу своих сограждан и поддержала Тансыккужину. Она также убрала свой флаг со стола, что снимает у большинства возмущённых комментаторов какие-либо к ней претензии.

«Сопернице-полячке тоже респект. В знак солидарности убрала флаг своей страны. Есть же люди!» — отметил Abubakr S.

Нашлись и те, кто призвал найти управу на организаторов чемпионата. Люди убеждены, что если не наказать за провокации сейчас, то они точно повторятся в будущем. И чем дальше это будет заходить, тем более хамские поступки будут совершаться в отношении представителей России.

«Экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого, убравшего российский флаг со стола, действовавшего по указанию главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, и Баньку — дисквалифицировать, посадить в нейтральной стране, лишив табличек с их ФИО», — призывает Семён М.

Напомним, 3 мая гражданка России Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по международным шашкам, несмотря на организованные против неё провокации организаторов.