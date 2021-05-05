Сообщение управления МЧС по Свердловской области о том, что жителю Екатеринбурга грозит штраф за приготовление шашлыков на детской площадке, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 4 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Детская площадка

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»Ну как бы по правилам пожарной безопасности такое делать нельзя. Но любые правила у нас аннулируются фразой: «Я так хочу и мне пофиг». Знаю много случаев, когда народ у подъезда жарит шашлыки и никто слова не говорит», — поделилась Анна О.

Многие пользователи призвали жёстко наказать любителя шашлыка. По их мнению, это показатель крайне недалёкого человека, которому следует понести определённое наказание, чтобы отвадить его от подобных поступков.

«Впаять ему штраф! И он тогда узнаёт не только про сам закон, но и про размер штрафа за его шашлычок на детской площадке», — написал Иван Г.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что данный гражданин никому не мешал тем, что развёл огонь в мангале на территории детской площадки. Граждане считают, что наказывать человека не за что, а негатив в его сторону связан лишь с тем, что люди готовы испортить настроение другим гражданам.

«И кому он плохо сделал? Дети не могли играть, потому что захлёбывались слюной?» — задаётся вопросом Руслан Л.

«И что? Кому-то плохо от этого стало? Когда алкаши пьют пиво на площадках, а собачники водят собак в песочницы, что-то никто это в новости не выкладывает», — отметила Тая К.

Часть пользователей обратили внимание на то, что данному гражданину грозит штраф, который, если сравнивать с европейскими странами, не столь большой. Тем не менее, люди убеждены, что желание этого гражданина пожарить мясо на детской площадке выглядит крайне недальновидно.

«Этому скомороху-провокатору, любителю пожрать шашлыки, грозит штраф 4 тыс. рублей. Все вещественные доказательства правонарушения есть. Стоило ли оно того?» — задаётся вопросом Константин К.

«А в Европе бы пару тысяч евриков штрафа хапанул. А начал бы пререкаться с полицейскими, ещё бы и 15 суток схлопотал. А в свете пандемии, то и пикничок ему обошёлся бы по полной. Примерно эдак в 4 тыс. евро», — указал Валерий Ф.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мангал

Нашлись и те, кто призвал власти российских городов создавать для людей возможность отдыха в рамках законодательства. Некоторые из них предложили организовать специальные места для жарки мяса вблизи жилых домов.

«Подобное можно побороть одним способом: сделать соответствующие зоны для отдыха, которые и контролировать проще органам правопорядка. Запрещать и штрафовать — много ума не надо», — отметил Максим П.

«Был в Ростовской области. Там практикуется монтаж беседки для шашлыков во дворах, где всё культурно и чинно. Надо перенимать опыт», — считает Иван Н.

Напомним, 4 мая свердловское управление МЧС сообщило, что Жителю Екатеринбурга грозит штраф за приготовление шашлыков на детской площадке.