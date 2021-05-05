Смерть российского блогера Виталия Выграновского, который умер после 40-дневного голодания, вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 4 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

«Собственно, это тянет на премию Дарвина!» — пишет Андрей П.

Многие пользователи оказались в шоке от данной новости. Люди убеждены, что это полное безумие — голодать на протяжении сорока дней.

«Ужас какой! От незнания ведь такие вещи происходят. И зачем, спрашивается, продолжать, если чувствуешь, что уже всё, не можешь? Жалко его», — написала Татьяна А.

Некоторые комментаторы отметили, что мужчина, по сути, слишком рисковал, ведь сорокадневное голодание может быть чревато необратимыми изменениями в организме человека.

«Голодание — это сильнейший стресс для организма. К своему организму нужно с уважением относиться», — отметила Светлана К.

Часть пользователей пришли к выводу, что блогер просто хотел пройти для себя некое испытание, но ему стоило бы озаботиться тем, чтобы вокруг него присутствовали медики или простые люди, которые, в случае чего, могли вызвать помощь в критической ситуации.

«Он, наверное, просто хотел себя испытать. В отказе от пищи есть проблема, например, у меня: чем дольше не ешь, тем труднее заставить себя снова принимать пищу. Может и ему было не пересилить это желание? Непонятно только, где он спрятался и откуда вещал, что никто ему на помощь не пришёл», — пишет Саша С.

Павел Филонов. Голод. 1925

Отдельные пользователи уверены, что данный блогер поступил, по крайней мере, честно и действительно решил провести эксперимент над своим телом, осознавая всю опасность данной затеи.

«Не стал врать, как поступили бы другие блогеры, и свёл бы пару сотен недоумков на тот свет, прекратив день на 10-й, наврав, что после 40 дней, чувствует себя великолепно. А так, наглядно и честно умер. Теперь, глядишь, у тех, у кого есть бредовая идея таким образом голодать, будет наглядный пример итога такого мероприятия», — указал Ник В.

Нашлись и те, которые поделились собственным опытом голодания. Люди отметили, что это крайне опасная затея, которая может нанести серьёзный ущерб организму человека и способна вовсе привести к смерти.

«У меня был опыт сухого голодания дважды. Семь и десять дней. Сейчас я бы на это не пошёл, а тогда я верил во что-то такое. У меня во второй раз аж кусок зуба отвалился, он рассыпался как пыль прямо во рту. После выхода из голодания, я пил два дня, как лошадь без остановки, и даже не ел. Просто не хотел. Мои пальцы ног и вообще ступни раздуло. Стрёмное дело. Видимо, у этого человека на выходе что-то не выдержало. Всё же 40 дней», — поделился своей истерией Евгений Ч.

Напомним, 3 мая телеканал НТВ сообщил, что российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания.