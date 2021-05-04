Материал РИА Новости, согласно которому ускорение инфляции в России будет способствовать росту финансовых показателей компаний потребительского сектора, экспортёров с существенной долей валютной выручки и банков, что может позитивно сказаться и на динамике стоимости акций этих эмитентов на бирже до конца года, вызвал бурную реакцию в интернете. Граждане выразили свою позицию 4 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

"Делаю ставку на обнуление кошельков граждан Российской Федерации. Беспроигрышная ставка», — считает Asura D.

Многие пользователи указали на то, что, несмотря на позитивные показатели, которые могут сложиться у российских крупных компаний от роста инфляции в России, тем не менее конечный потребитель — народ России — останется на обочине, один на один со своими проблемами.

«Только народ всё время в проигрыше. При любых раскладах, что бы ни случилось», — поделилась своим мнением Мари М.

Некоторые комментаторы уверены, что такая тенденция выглядит крайне несправедливо. Люди убеждены, что не должно складываться такого ощущения, что кому-то в России хорошо от того, что кому-то в нашей же стране плохо.

«Просто слов нет. Предлагается не частная собственность, а государственное управление госкомпаний. Элиты не должны владеть ресурсами, и должны платить налоги не меньше половины. И получать собственность они должны прозрачными способами. Может, так будет честно?» — задаётся вопросом Шарль М.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гипермаркет

Часть людей оказалась убеждена, что российские власти выбрали перекос в сторону представителей крупного бизнеса, который чувствует себя хорошо даже тогда, когда население России несёт потери.

«То есть во всей этой инфляционной каше выигрывают частные компании с якобы государственным правлением? А не они ли тогда могут быть лоббистами высокого уровня инфляции в России? Почему вообще ставка государства всегда делается на денежные кошельки? Не пора ли сделать так, чтобы единственным денежным кошельком стал народ Российской Федерации?» — задаётся вопросами Олег Е.

Ряд пользователей заявил, что принял решение максимально быть независимым от происходящего в экономике России. Люди считают, что собственный земельный участок и пища с огорода позволит им пережить любую «бурю».

"Я сделал ставку на собственный сад и огород, потому что продукты питания в магазинах, мягко говоря, не подходят мне даже по вкусовым качествам», — пишет Саша С.

Нашлись и те, кто указал, что ситуация, когда вся российская экономика держится за счёт крупных частных компаний, является крайне шаткой. К примеру, добытчики сырья экспортируют продукцию в долларах, а запрет на это приведёт экономику России в ступор.

«Как только Америка закроет Российской Федерации доступ к доллару, все сядут на большую задницу. Посмотрите на Венесуэлу! У неё самые большие запасы нефти, но всё равно наступил крах без доллара. Россия очень зависит от ресурсов и цены на них не контролирует. Это значит, что Россия не контролирует будущее», — указал Владимир Б.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гипермаркет

Напомним, 4 мая РИА Новости опубликовало материал, согласно которому ускорение инфляции в России будет способствовать росту финансовых показателей компаний потребительского сектора, экспортёров с существенной долей валютной выручки и банков, что может позитивно сказаться и на динамике стоимости акций этих эмитентов на бирже до конца года.